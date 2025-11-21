Sudan, in migliaia in fuga da el-Fasher per scampare alla guerra

In Sudan migliaia di persone sono fuggite dalla capitale della regione sudanese del Nord Darfur, el-Fasher, da quando è stata conquistata dalle forze paramilitari, ma molti rimangono bloccati lungo una strada tra la città e i campi profughi in una città vicina, ha detto giovedì un esperto umanitario. Noah Taylor, capo delle operazioni in Sudan del Consiglio norvegese per i rifugiati, ha detto che il gruppo ha registrato circa 10.000 persone che erano fuggite nella vicina Tawila, una città a circa 60 chilometri (35 miglia) a ovest di el-Fasher. Il mese scorso, le forze di supporto rapido del paese hanno imperversato a el-Fasher, dopo più di 500 giorni di assedio. Secondo agenzie di soccorso e testimoni, il gruppo paramilitare era andato casa per casa, uccidendo civili e commettendo violenze sessuali. La guerra tra RSF e militari è iniziata nel 2023, quando sono scoppiate le tensioni tra i due ex alleati che avrebbero dovuto supervisionare una transizione democratica dopo una rivolta del 2019. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, i combattimenti hanno ucciso almeno 40.000 persone e provocato 12 milioni di sfollati. I gruppi umanitari affermano che il vero bilancio delle vittime potrebbe essere molte volte più alto.