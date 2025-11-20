Accesso Archivi

venerdì 21 novembre 2025

Ucraina: Zelensky chiede una pace dignitosa

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky (foto AP/Pool)
LaPresse
Il post del leader di Kiev sui suoi canali social

(LaPresse) “Una pace vera, una pace che non venga infranta da una terza invasione. Una pace dignitosa, in modo che le condizioni siano rispettose della nostra indipendenza, della nostra sovranità e della dignità del popolo ucraino. E dobbiamo garantire proprio queste condizioni”. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky scrive sui propri canali social di aver avuto un “incontro con i rappresentanti degli Stati Uniti. Una delegazione numerosa e una conversazione molto seria. La parte americana ha presentato le sue proposte, i punti del piano per porre fine alla guerra, la sua visione”.

