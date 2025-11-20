Ucraina, da Trump un piano per la pace in 28 punti. Rubio: “Entrambe le parti accettino concessioni difficili” – La diretta

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha approvato un piano per la pace in Ucraina in 28 punti. Oggi il segretario esercito Usa Driscoll è a Kiev per discuterlo. Eppure da Mosca il ministero degli Esteri di Putin riferisce di non aver ricevuto alcuna informazione ufficiale sul piano di Trump. La notte scorsa intanto i sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 65 UAV ucraini sopra le regioni della Russia durante la notte.

Tutti gli aggiornamenti sul conflitto Russia-Ucraina Inizio diretta: 20/11/25 08:00 Fine diretta: 20/11/25 23:00