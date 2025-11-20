Ucraina, da Trump un piano per la pace in 28 punti. Rubio: “Entrambe le parti accettino concessioni difficili” – La diretta

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha approvato un piano per la pace in Ucraina in 28 punti. Oggi il segretario esercito Usa Driscoll è a Kiev per discuterlo. Eppure da Mosca il ministero degli Esteri di Putin riferisce di non aver ricevuto alcuna informazione ufficiale sul piano di Trump. La notte scorsa intanto i sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 65 UAV ucraini sopra le regioni della Russia durante la notte.
“Le minacce contro l’Occidente crescono visibilmente: nell’ultimo anno abbiamo subito 90mila attacchi cyber dalla Russia contro le nostre infrastrutture della Difesa”. Così il ministro della Difesa britannico, John Healey, in una intervista a ‘Repubblica’. “Putin già combatte un conflitto che pensava di vincere in una settimana, invece sono passati 1.300 giorni. Sta chiaramente aumentando l’escalation in Ucraina, ma allo stesso tempo la sta incrementando in Europa, non solo con le incursioni russe nello spazio aereo Nato. La Russia ci sta attaccando nel cyberspazio e le sue ‘flotte ombra’ minacciano i cavi sottomarini dell’Occidente. Siamo pronti a intervenire, se necessario, anche con gli alleati. Vedi l’anno scorso, quando prevenimmo un attacco russo ai cavi nel Baltico. Insomma, la minaccia è sempre più alta. E dobbiamo rispondere con un investimento nella difesa crescente, che però porti anche benefici economici ai nostri Paesi”, osserva. L’Ucraina già colpisce ancora più in profondità i siti militari in Russia “e solo così facendo si può fermare l’aggressione russa al fronte. Sono due aspetti collegati. Inoltre, colpire più a fondo aumenterà la pressione su Putin per venire al tavolo, oltre a sottolineare il prezzo che la Russia sta pagando per l’invasione illegale dell’Ucraina”.
“135 miliardi di euro. È questa la somma che il capo della burocrazia di Bruxelles, la presidente von der Leyen vuole racimolare per l’Ucraina. Questo è il prezzo da pagare per prolungare la guerra”. Lo scrive il primo ministro dell’Ungheria Viktor Orban in un post sul social X. “La presidente ha un problema: non dispone di questa somma. Quello che ha sono tre proposte sul tavolo”, aggiunge, “1. Che gli Stati membri contribuiscano. Volentieri e con entusiasmo, attingendo dai propri bilanci. Come se non avessero di meglio da fare. 2. Un noto ‘trucco magico’ di Bruxelles: il prestito congiunto. Oggi non ci sono soldi per la guerra, quindi saranno i nostri nipoti a pagare il conto. Assurdo. 3. Una proposta per sequestrare i beni russi congelati. Una soluzione comoda, ma le cui conseguenze sono impossibili da prevedere. Lunghe controversie legali, un’ondata di cause giudiziarie e il crollo dell’euro. Questo è ciò che ci aspetta se scegliamo questa strada”. “Quindi scegliamo il buon senso. Smettiamo di finanziare una guerra che non può essere vinta, insieme alla corrotta mafia di guerra ucraina, e concentriamo le nostre forze sulla costruzione della pace”, conclude Orban, “è ora di tornare indietro da questo vicolo cieco brusselese”.
“Per porre fine a una guerra complessa e sanguinosa come quella in Ucraina è necessario un ampio scambio di idee serie e realistiche. E per raggiungere una pace duratura sarà necessario che entrambe le parti accettino concessioni difficili ma necessarie”. È quanto scrive in un post su X il segretario di Stato americano Marco Rubio. “Ecco perché stiamo elaborando e continueremo a sviluppare un elenco di possibili idee per porre fine a questa guerra sulla base dei contributi di entrambe le parti in conflitto”, aggiunge.
“I nostri soccorritori hanno lavorato tutta la notte a Ternopil e le operazioni di ricerca e soccorso sono ancora in corso. 22 persone sono ancora disperse e le ricerche per ritrovarle continuano”. È quanto fa sapere sui social il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. Ternopil è stata presa di mira ieri da un pesante attacco russo. “In alcune zone, il lavoro può essere svolto solo a mano a causa della grave distruzione e frammentazione delle strutture. Ciò complica le ricerche”, aggiunge Zelensky, “al momento, sono state confermate 26 vittime, tra cui tre bambini. Le mie condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari”.
“Per quanto riguarda il lavoro sul 20esimo pacchetto di sanzioni, speriamo venga finalizzato prima della fine dell’anno”. Lo dice il ministro francese degli Esteri, Jean-Noel Barrot, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri. Il ministro fa riferimento poi anche al lavoro “per ostacolare la flotta fantasma, quelle navi che la Russia usa per aggirare le sanzioni europee, ma anche quelle americane, che entrano in vigore oggi contro le 2 principali compagnie petrolifere, Lukoil e Rosneft”.
“Vogliamo la pace. Gli ucraini vogliono la pace. Una pace giusta, che rispetti la sovranità di ogni nazione. Una pace duratura, che non possa essere minata da future aggressioni. Ma la pace non può significare capitolazione. Non vogliamo che l’Ucraina capitoli. E potete ben immaginare che gli ucraini, che da oltre tre anni resistono eroicamente alla sfrenata aggressione russa, rifiuteranno sempre qualsiasi forma di capitolazione”. Lo dice il ministro francese degli Esteri, Jean-Noel Barrot, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri. “Il principio della pace deve iniziare con un cessate il fuoco sulla linea di contatto, che consentirà discussioni sulle questioni territoriali e sulle garanzie di sicurezza. Questo è ciò che abbiamo sempre detto. Questo è ciò che l’Ucraina ha sempre detto”, aggiunge
“Ciò che noi europei abbiamo sempre sostenuto è una pace duratura e giusta e accogliamo con favore qualsiasi sforzo per raggiungerla. Naturalmente, affinché qualsiasi piano funzioni, è necessario che ucraini ed europei siano a bordo. Quindi questo è molto chiaro. Dobbiamo anche capire che in questa guerra c’è un aggressore e una vittima. E non abbiamo sentito parlare di concessioni da parte russa. Voglio dire, se la Russia volesse davvero la pace, avrebbe potuto accettare un cessate il fuoco incondizionato già da tempo. Invece, abbiamo visto di nuovo questa notte bombardamenti di civili. Il 93% degli obiettivi russi sono infrastrutture civili, intendo scuole, ospedali, condomini, per uccidere davvero molte persone e causare quante più sofferenze possibile”. Lo dice l’Alta Rappresentante Ue per la Politica estera Kaja Kallas al suo arrivo al Consiglio Affari esteri aggiungendo che “abbiamo un ottimo piano per discutere in modo molto specifico di cosa possiamo fare di più con la flotta ombra, perché ha un impatto significativo sulle entrate della Russia per finanziare questa guerra. Ma ovviamente, discuteremo anche delle ultime notizie”.
Il ministero degli Esteri della Russia non ha ricevuto alcuna informazione dagli Stati Uniti sul piano in 28 punti stilato da Washington per la pace tra Ucraina e Russia. Lo ha dichiarato a Rbc la portavoce del Ministero, Maria Zakharova. Secondo Zakharova, il ministero degli Esteri russo non ha ricevuto alcuna notifica dal Dipartimento di Stato americano in merito ai lavori su documenti di questo livello. Ha poi aggiunto che, se la parte americana avesse avuto proposte, le avrebbe comunicate attraverso i canali consolidati dei ministeri degli Esteri dei due Paesi.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha approvato questa settimana un piano in 28 punti per la pace tra Russia e Ucraina, elaborato in segreto nelle ultime settimane dai massimi funzionari dell’amministrazione in consultazione con l’inviato russo Kirill Dmitriev e i funzionari ucraini, secondo quanto riferito da un alto funzionario dell’amministrazione. Lo riporta NBC News. All’elaborazione del piano hanno partecipato l’inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, il vicepresidente JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio e il genero del presidente Jared Kushner, ha affermato il funzionario. “Il piano si concentra sul fornire a entrambe le parti garanzie di sicurezza per assicurare una pace duratura”, ha dichiarato l’alto funzionario a NBC News, aggiungendo che “include elementi che l’Ucraina desidera e di cui ha bisogno per ottenere una pace duratura”.
Diversi funzionari di alto rango dell’esercito statunitense, tra cui il segretario Dan Driscoll, si trovano in Ucraina per aiutare nei colloqui di pace, secondo quanto riferito da funzionari statunitensi, mentre gli sforzi dell’amministrazione Trump per fermare la guerra della Russia in Ucraina sono in fase di stallo. Driscoll aveva in programma da tempo un viaggio in Ucraina per discutere delle innovazioni e delle tattiche di guerra con i droni del Paese, ma la scorsa settimana il presidente Donald Trump ha deciso di nominarlo una sorta di “rappresentante speciale” per avviare i negoziati di pace e condurre una missione di accertamento dei fatti, ha detto uno dei funzionari. Lo stesso funzionario ha confermato che Driscoll dovrebbe incontrare questa settimana il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, nonché alti funzionari del governo, dell’esercito e dell’industria della difesa ucraini. Driscoll è accompagnato dal capo di stato maggiore dell’esercito, il generale Randy George, l’ufficiale più alto in grado del servizio; dal generale Chris Donahue, comandante generale dell’esercito statunitense in Europa e Africa; e dal sergente maggiore Michael Weimer, il più alto ufficiale dell’esercito, ha detto un funzionario dell’esercito.