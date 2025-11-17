Bangladesh, l’ex premier Sheikh Hasina è stata condannata a morte per crimini contro l’umanità

Un tribunale speciale del Bangladesh ha condannato a morte l’ex prima ministra Sheikh Hasina con l’accusa di crimini contro l’umanità per la repressione della rivolta studentesca dello scorso anno che ha posto fine al suo governo durato 15 anni. Il tribunale per i crimini internazionali del Bangladesh ha condannato a morte anche l’ex ministro dell’Interno Asaduzzaman Khan per il suo coinvolgimento nell’uso di forza letale contro i manifestanti. Hasina e Khan, che si trovano in esilio in India, sono stati processati in contumacia. Un terzo sospettato, un ex capo della polizia, è stato condannato a 5 anni di carcere dopo essere diventato testimone dell’accusa contro Hasina e aver ammesso la propria colpevolezza. Sembra improbabile che Hasina torni in Bangladesh e sconti la pena.

La sentenza e le reazioni

Foto AP/Rajib Dhar

La lettura del verdetto dal tribunale della capitale Dacca è stata trasmessa in diretta. Il governo provvisorio aveva rafforzato la sicurezza in vista della sentenza, schierando soldati, guardie di frontiera paramilitari e polizia a Dacca e in molte altre parti del Paese. Il partito Awami League di Hasina ha indetto uno sciopero nazionale per protestare contro il verdetto. Hasina non può presentare ricorso, a meno che non si consegni o venga arrestata entro 30 giorni dalla sentenza. Dopo la sentenza, gli oppositori dell’ex premier si sono riuniti davanti alla casa di suo padre, trasformata in museo, per demolire l’edificio, che era già stato saccheggiato e danneggiato in precedenza. Per lo scopo hanno portato due escavatori. La polizia ha caricato i presenti con manganelli e ha usato granate stordenti per disperdere la folla mentre i giudici continuavano a leggere il verdetto. Nella serata locale più di 300 persone erano ancora lì e hanno bruciato pneumatici per le strade mentre le forze di sicurezza prendevano posizione.

Le proteste di agosto e la destituzione di Hasina

Hasina e Khan sono stati accusati di crimini contro l’umanità per l’uccisione di centinaia di persone, visto che la rivolta di luglio e agosto 2024 causò centinaia di morti. Il consulente sanitario del Paese sotto l’attuale governo provvisorio ha affermato che più di 800 persone sono state uccise e circa 14mila sono rimaste ferite, mentre in un report di febbraio le Nazioni Unite hanno affermato che potrebbero essere state uccise fino a 1.400 persone. Il Paese è ancora alle prese con l’instabilità dopo la destituzione di Hasina il 5 agosto 2024. Il premio Nobel per la Pace Muhammad Yunus ha assunto la guida del governo provvisorio 3 giorni dopo la sua caduta. Yunus ha promesso di punire Hasina e ha vietato le attività del suo partito, la Lega Awami. Yunus ha affermato che il suo governo provvisorio terrà le prossime elezioni nel Paese a febbraio e che il partito di Hasina non avrà la possibilità di partecipare alla competizione elettorale.

Hasina: “Abbiamo agito in buona fede”

Hasina sostiene che le accuse siano ingiustificate, affermando che lei e Khan “hanno agito in buona fede e hanno cercato di ridurre al minimo la perdita di vite umane”. “Abbiamo perso il controllo della situazione, ma definire quanto accaduto come un attacco premeditato ai cittadini significa semplicemente fraintendere i fatti”, ha dichiarato. Suo figlio Sajeeb Wazed, attualmente negli Stati Uniti, in un messaggio all’Associated Press ha commentato: “Il verdetto è una farsa e non ha alcun significato. Mia madre è al sicuro in India”. “I processi erano così viziati da irregolarità giuridiche che non reggeranno a nessuna contestazione una volta che lo Stato di diritto tornerà in Bangladesh”, ha aggiunto.