Centinaia di manifestanti si sono radunati nella capitale

Torna la tensione politica in Bangladesh dopo che il gruppo di studenti del “Movimento studentesco antidiscriminazione” ha chiesto le dimissioni del presidente Mohammed Shahabuddin. L’uomo è accusato di aver messo in discussione la fine del governo dell’ex Prima Ministra Sheikh Hasina, fuggita dal Paese ad agosto a causa di una rivolta. Il movimento studentesco ha fissato un termine di due giorni per le dimissioni del presidente Shahabuddin. Centinaia di manifestanti si sono radunati nella capitale, Dhaka, mentre altre centinaia hanno tentato di prendere d’assalto il palazzo presidenziale, Bangabhaban.

