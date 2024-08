Il presidente Shahabuddin ha sciolto il parlamento per procedere alla formazione di un esecutivo provvisorio

Il presidente del Bangladesh Mohammed Shahabuddin ha sciolto il parlamento per far posto alla formazione di un governo provvisorio.

Lo riporta il Dhaka Tribune che fa riferimento a un comunicato stampa in cui si legge che il parlamento è stato sciolto in base alla decisione presa durante un incontro tra il presidente Shahabuddin, i capi delle tre forze armate, i leader di vari partiti politici, i rappresentanti della società civile e i leader del movimento Studenti contro la discriminazione. La decisione è arrivata in seguito alle violente manifestazioni che hanno travolto il Paese asiatico negli ultimi mesi e durante le quali sono morte centinaia di persone.

Media, premio Nobel Yunus accetta di guidare governo ad interim

Il premio Nobel, il professor Muhammad Yunus, ha accettato di guidare il governo ad interim del Bangladesh in qualità di consigliere principale. Una fonte attendibile ha confermato la notizia al Daily Star. “Quando sono stato contattato per conto degli studenti, all’inizio non ero d’accordo. Ho detto loro che avevo molto lavoro da finire. Ma gli studenti me lo hanno chiesto ripetutamente”, ha detto Yunus, secondo quanto riportato dalla fonte. Yunus ha aggiunto: “Se gli studenti possono sacrificarsi così tanto, se la gente del paese può sacrificarsi così tanto, allora anch’io ho una certa responsabilità. Poi ho detto agli studenti che posso assumermi la responsabilità”.

Scarcerata leader opposizione Khaleda Zia

In un comunicato stampa il presidente Shahabuddin ha annunciato che la leader dell’opposizione ed ex premier Khaleda Zia è stata scarcerata. Lo riporta il Daily Star. Oltre a lei stanno venendo rilasciati coloro che sono stati arrestati dal primo luglio a oggi.

