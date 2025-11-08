Ucraina, 4 morti nei raid russi: 3 a Dnipro e uno a Kharkiv

Sono in totale 4 in Ucraina i morti nei raid russi di stanotte, di cui 3 per il drone che ha colpito un edificio a Dnipro e un lavoratore di una società energetica rimasto ucciso a Kharkiv. È quanto riferiscono le autorità locali. A Dnipro, che è la quarta città più grande dell’Ucraina, un drone ha colpito l’edificio di 9 piani causando 3 morti e 12 feriti, fra cui 2 bambini. Del lavoratore rimasto ucciso a Kharkiv invece, che è la seconda città più grande del Paese, ha riferito il governatore della regione, Oleh Syniehubov.

La premier ucraina, Yulia Svyrydenko, in un post su X ha dichiarato che gli attacchi hanno danneggiato “diverse importanti strutture energetiche” nei dintorni di Kharkiv e Kiev, nonché nella regione centrale di Poltava. “Stiamo lavorando per eliminare le conseguenze degli attacchi in tutto il Paese. L’obiettivo principale è il rapido ripristino del riscaldamento, dell’elettricità e dell’approvvigionamento idrico”, ha aggiunto Svyrydenko.

La Russia ha lanciato un totale di 458 droni e 45 missili, tra cui 32 missili balistici. Le forze ucraine hanno abbattuto e neutralizzato 406 droni e 9 missili, ha affermato l’aeronautica militare, aggiungendo che sono state colpite 25 località. Le autorità hanno interrotto l’erogazione di energia elettrica in diverse regioni a causa degli attacchi, ha affermato su Facebook la ministra dell’Energia ucraina, Svitlana Grynchuk.