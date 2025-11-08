Ucraina, attacco russo su Dnipro: un morto e dieci feriti

Un attacco con drone ha colpito un edificio residenziale a Dnipro, causando un morto e dieci feriti, tra cui due bambini, secondo il Servizio di Emergenza Statale ucraino. L’impatto ha distrutto diversi appartamenti e provocato un incendio, mentre 28 persone, tra cui cinque bambini, sono state evacuate. Parallelamente, la Russia ha dichiarato di aver intercettato 79 droni ucraini durante la notte in varie regioni, tra cui Rostov, Bryansk e Crimea. Le autorità russe parlano di un massiccio attacco ucraino con droni ad ala fissa contro obiettivi interni.

Intanto, un nuovo attacco russo alle infrastrutture energetiche ucraine ha causato blackout diffusi in diverse regioni del Paese.

Attacco su Dnipro



A seguito di un attacco con drone su un edificio residenziale a Dnipro, una persona è morta e altre dieci sono rimaste ferite, tra cui due bambini, secondo il Servizio di Emergenza Statale dell’Ucraina (SES). Lo riferisce Rbc Ukraine.L’impatto ha distrutto diversi appartamenti tra il quarto e il sesto piano e ha causato un incendio, spento dai soccorritori.Durante le operazioni di risposta all’emergenza, i soccorritori hanno evacuato 28 persone, tra cui cinque bambini.Il Servizio di Emergenza Statale ha condiviso foto e video dell’operazione di salvataggio sul suo canale ufficiale.

Abbattuti nella notte 79 droni di Kiev

I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 79 droni ucraini durante la notte sulle regioni russe. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo, come riporta la Tass.Il dipartimento ha chiarito che nel corso della notte precedente, i sistemi di allerta della difesa aerea hanno intercettato e distrutto 79 droni ucraini ad ala fissa. Trentasei droni sono stati abbattuti nella regione di Rostov, 10 nella regione di Bryansk, nove nella regione di Kursk, otto nella regione di Volgograd, cinque ciascuno nella regione di Belgorod e nella Repubblica di Crimea, tre nella regione di Saratov e un drone ciascuno nelle regioni di Voronezh, Smolensk e Oryol.