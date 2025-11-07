Ucraina, Kallas: “Stretta sui visti Ue per i cittadini russi” – La diretta

L’Unione europea verso una stretta sui visti per i cittadini russi. Ad annunciarlo è stata l’Alta rappresentante per la Politica estera dell’Ue Kaja Kallas. “È difficile giustificare l’inizio della guerra” in Ucraina “e aspettarsi di poter circolare liberamente in Europa. L’Ue sta inasprendo le norme sui visti per i cittadini russi a causa dei continui sabotaggi e delle interferenze dei droni sul suolo europeo“. “Viaggiare nell’Ue è un privilegio, non un diritto”, ha scritto su X la politica di Tallin. Intanto le autorità di Mosca hanno fatto sapere di aver sventato un piano per commettere un attacco terroristico nella regione della Capitale: un 27enne di Volokolamsk è stato arrestato.

Starting a war and expecting to move freely in Europe is hard to justify.



The EU is tightening visa rules for Russian nationals amid continued drone disruptions and sabotage on European soil.



Travelling to the EU is a privilege, not a given. — Kaja Kallas (@kajakallas) November 7, 2025