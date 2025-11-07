Ucraina, Kallas: “Stretta sui visti Ue per i cittadini russi” – La diretta

L’Unione europea verso una stretta sui visti per i cittadini russi. Ad annunciarlo è stata l’Alta rappresentante per la Politica estera dell’Ue Kaja Kallas. “È difficile giustificare l’inizio della guerra” in Ucraina “e aspettarsi di poter circolare liberamente in Europa. L’Ue sta inasprendo le norme sui visti per i cittadini russi a causa dei continui sabotaggi e delle interferenze dei droni sul suolo europeo“. “Viaggiare nell’Ue è un privilegio, non un diritto”, ha scritto su X la politica di Tallin. Intanto le autorità di Mosca hanno fatto sapere di aver sventato un piano per commettere un attacco terroristico nella regione della Capitale: un 27enne di Volokolamsk è stato arrestato.
La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha commentato l’annuncio dell’Ue di inasprire le misure per il rilascio di visti ai cittadini russi. “La Commissione europea sembra aver ragionato così: perché l’Europa occidentale dovrebbe avere turisti facoltosi quando ci sono migranti illegali che vivono di sussidi e fuggitivi ucraini?”, ha affermato Zakharova, come riporta l’agenzia Tass.
Il generale ispettore della Bundeswehr, Carsten Breuer, ha esortato con urgenza Germania e Nato a prepararsi in modo completo per un possibile futuro conflitto con la Russia. Intervenendo a una conferenza delle principali autorità militari e civili di sicurezza a Berlino, Breuer ha affermato che lo scontro con Mosca e i suoi alleati “è già in corso”. “La Russia resta la principale minaccia nello spazio europeo e ha cominciato a imparare sistematicamente dai propri errori”, ha detto il generale, sottolineando che la cosiddetta “guerra del futuro” non è solo diversa da quelle precedenti, ma si combatterà contemporaneamente in tutte le dimensioni.
Breuer ha parlato di una “fase di transizione crepuscolare”, in cui il conflitto è già parzialmente in atto, e ha sollecitato un rapido adeguamento delle capacità militari. “La guerra in Ucraina è il nostro maestro, ma non il modello della nostra condotta bellica”, ha aggiunto, evidenziando la necessità di sviluppare concetti propri. “La Russia non deve mai credere di poter vincere una guerra contro la Nato”, ha sottolineato Breuer, secondo cui il quadro di sicurezza europeo presenta da tempo segnali di cedimento: “Da anni scricchiola la struttura della sicurezza; ora dobbiamo vedere se le travi reggono ancora”.
Prima del suo intervento, anche il cancelliere Friedrich Merz, in un messaggio video, aveva descritto la situazione in termini allarmanti: “Libertà, pace e sicurezza sono seriamente minacciate”. Merz ha aggiunto che “la minaccia russa è reale” e che l’Europa subisce quotidianamente “attacchi ibridi, spionaggio, sabotaggi, omicidi su commissione e campagne di disinformazione”.
Il cancelliere ha ribadito l’obiettivo di rendere la Bundeswehr “la più forte forza convenzionale dell’Unione Europea”, coerente con il ruolo e le responsabilità della Germania. “Non abbiamo tempo da perdere. Dobbiamo diventare rapidamente capaci di difenderci”, ha affermato, invitando la leadership militare e amministrativa ad “agire con coraggio e a semplificare procedure troppo lente e complesse”.
L’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea potrebbe “fare a pezzi” la situazione economica in Europa. È quanto ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova durante un briefing con i giornalisti. “La situazione economica all’interno dell’Unione è già critica. E se l’Ucraina dovesse aderire, potrebbe semplicemente essere fatta a pezzi”, ha detto. Lo riporta l’agenzia Tass.
Funzionari del ministero dell’Interno russo hanno sventato un piano per commettere un attacco terroristico nella regione di Mosca tramite esplosivi che avrebbero dovuto essere consegnati da un agente dei servizi segreti ucraini. Lo ha riferito la portavoce del ministero dell’Interno, Irina Volk, come riporta l’agenzia Tass. Un ventisettenne di Volokolamsk è stato arrestato con l’accusa di essersi recato in una cooperativa di officine nella città di Lyubertsy per recuperare da un nascondiglio un pacco contenente un ordigno esplosivo. Il pacco avrebbe poi dovuto essere consegnato al Parco Izmailovsky di Mosca.