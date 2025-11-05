Belgio, avvistamenti di droni su aeroporti e basi militari: convocato Consiglio sicurezza

ll primo ministro belga, Bart De Wever, ha convocato d’urgenza il Consiglio di sicurezza nazionale dopo i diversi avvistamenti di droni che si sono registrati agli scali di Bruxelles e di Liegi e in due basi militari del Paese. Almeno 80 voli sono stati cancellati da ieri sera all’aeroporto Zaventem di Bruxelles, il più trafficato del Belgio. I passeggeri dirottati verso scali olandesi. De Wever ha convocato per domani mattina la riunione del Consiglio di sicurezza nazionale belga, che comprende i ministri della difesa, dell’interno, della giustizia e degli affari esteri del Paese.



Cancellati voli a Bruxelles

L’aeroporto di Bruxelles riferisce che, in totale, sono già stati cancellati 54 voli a causa del sorvolo di droni nel suo spazio aereo: 22 in partenza e 32 in arrivo. Lo riporta Le Soir. Oltre a queste 54 cancellazioni, 24 voli sono stati dirottati verso diversi aeroporti.



Gli avvistamenti a Bruxelles e Liegi ieri



Avvistamenti di droni sugli aeroporti di Bruxelles e Liegi, in Belgio, avevano ieri portato alla chiusura per circa un’ora del traffico aereo sui due scali. Intorno alle 21 la riapertura, che però era stata breve: pochi minuti dopo, i due scali erano stati nuovamente chiusi in seguito all’avvistamento di un altro drone.



Gli avvistamenti su Zaventem



All’aeroporto di Bruxelles Zaventem, il traffico aereo era stato interrotto poco prima delle 20 per motivi di sicurezza dopo l’avvistamento di un drone nel suo spazio aereo, ha confermato il controllore del traffico aereo Skeyes. Lo riporta il sito del quotidiano belga ‘Le Soir’. L’aeroporto della capitale è rimasto chiuso per circa un’ora e mezza ed è stato riaperto poco dopo le 21, riporta Rtbf.



Droni avvistati ieri sopra base militare



Quattro droni sono stati avvistati ieri sera intorno alle 22.45 anche sopra la base militare di Schaffen a Diest, in Belgio, dalle unità di polizia. Anche i militari presenti sulla base aerea hanno avvistato i velivoli. Lo riporta Le Soir.