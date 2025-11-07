Cina, Cnn: “Pechino impegnata in una nuova corsa agli armamenti”

Secondo una nuova analisi della Cnn – basata su immagini satellitari, mappe e avvisi governativi – dal 2020 la Cina ha avviato una massiccia corsa agli armamenti attraverso l’espansione dei siti legati alla produzione di missili. Oltre il 60% delle 136 strutture collegate alla produzione di razzi dell’esercito cinese, che controlla l’arsenale nucleare di Pechino, hanno mostrato segni di espansione nelle immagini satellitari. I siti, che includono fabbriche e centri di ricerca e collaudo, si sono ampliati di oltre 2 milioni di metri quadrati di superficie costruita tra l’inizio del 2020 e la fine del 2025. Sono apparse nuove torri, bunker e terrapieni, coerenti con lo sviluppo di armi. In alcuni casi si possono persino vedere parti di missili.

Cosa stanno facendo Usa e Russia

Dopo Stati Uniti e Russia, la corsa agli armamenti si espande anche in Cina. Il 5 novembre scorso Vladimir Putin aveva dato mandato ai ministeri di Esteri e Difesa, nonché a servizi speciali e agenzie civili, di presentare proposte sulla possibilità di preparare test di armi nucleari. Le parole del leader di Mosca sono arrivate dopo le dichiarazioni della scorsa settimana di Donald Trump in cui il presidente degli Stati Uniti sembrava suggerire che Washington avrebbe ripreso i propri test atomici. Parlando durante una riunione con il Consiglio di sicurezza, il numero uno del Cremlino aveva ribadito la sua precedente affermazione secondo cui la Russia riprenderà le prove nucleari solo se gli Usa lo faranno per primi.