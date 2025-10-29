Russia, testato sottomarino a propulsione nucleare Poseidon: l’annuncio di Putin

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che la Russia ha testato con successo ‘Poseidon’, un sottomarino autonomo a propulsione nucleare progettato per trasportare una testata nucleare di grande potenza e operare senza equipaggio, da remoto. Il leader del Cremlino ha fatto l’annuncio durante un incontro con il personale militare. “Ieri abbiamo condotto un altro test su un altro complesso promettente, il veicolo subacqueo senza equipaggio ‘Poseidon’, anch’esso dotato di un propulsore nucleare”, ha affermato Putin, che la scorsa settimana aveva dato notizia di un altro test, anch’esso condotto con successo, relativo al nuovo missile da crociera a propulsione nucleare Burevestnik, che avrebbe gittata illimitata e sarebbe invincibile contro le difese missilistiche.

Putin: “Non esiste niente di paragonabile a sottomarino Poseidon”

“Non esiste al mondo niente di paragonabile a questo drone in termini di velocità e profondità”, ha detto Putin parlando di Poseidon. “Non c’è modo di intercettarlo“, ha aggiunto, secondo quanto riporta l’agenzia Tass.

Putin: “Kiev decida della sorte dei soldati circondati”

Nell’incontro con il personale militare, che si è svolto nell’ospedale P.V. Mandryka di Mosca, Putin ha anche parlato dei circa 10mila soldati ucraini che sarebbero accerchiati tra Kupyansk, nella regione di Kharkiv, e Pokrovsk, nell’oblast di Donetsk. Il leader del Cremlino ha fatto notare di aver discusso con i comandanti dei gruppi interessati la possibilità di inviare rappresentanti dei media nella zona di accerchiamento nemica, affinché possano vedere con i propri occhi cosa sta accadendo lì. “E affinché la leadership politica ucraina possa prendere decisioni appropriate riguardo al destino dei suoi cittadini e del suo personale militare circondato, proprio come fecero una volta ad Azovstal. Avranno questa opportunità“, ha detto Putin.

Attacco russo a ospedale pediatrico Kherson: 4 feriti tra cui una bimba

Intanto sul campo in Ucraina, l’esercito della Russia ha attaccato un ospedale pediatrico a Kherson ferendo tre dipendenti e una bambina. Lo afferma in un post su Facebook il governatore locale Oleksandr Prokudin. L’edificio ha subito gravi danni. Tre dipendenti e una bimba di 9 anni sono rimasti feriti. La piccola presenta una ferita da mina e una ferita da scheggia alla parte inferiore della gamba. Le donne, di 56 e 66 anni, sono in condizioni moderate: entrambe presentano ferite da mina e da esplosione, oltre a ferite da schegge. L’uomo di 41 anni ha riportato ferite gravi: oltre alle ferite da mina e da esplosione, presenta anche ferite da schegge alla testa e al torace.