Belgio, avvistamenti di droni su aeroporti Bruxelles e Liegi: nuovamente chiusi gli scali

Avvistamenti di droni sugli aeroporti di Bruxelles e Liegi, in Belgio, hanno portato alla chiusura per circa un’ora del traffico aereo sui due scali. Intorno alle 21 la riapertura, che però è stata breve: pochi minuti dopo, i due scali sono stati nuovamente chiusi in seguito all’avvistamento di un altro drone. Lo fa sapere Rtbf.

La chiusura dell’aeroporto di Bruxelles

All’aeroporto di Bruxelles Zaventem, il traffico aereo è stato interrotto poco prima delle 20 per motivi di sicurezza dopo l’avvistamento di un drone nel suo spazio aereo, ha confermato il controllore del traffico aereo Skeyes. Lo riporta il sito del quotidiano belga ‘Le Soir’. L’aeroporto della capitale è rimasto chiuso per circa un’ora e mezza ed è stato riaperto poco dopo le 21, riporta Rtbf.

La situazione a Liegi

Anche a Liegi, ha fatto sapere il portavoce dell’aeroporto Christian Delcourt, citato da ‘Le Soir’, lo scalo è rimasto chiuso a causa dell’avvistamento di un drone: i voli dalla città in Vallonia sono stati dirottati su Maastricht, nei Paesi Bassi. “Tutto lo spazio aereo belga è chiuso“, aveva spiegato Delcourt.