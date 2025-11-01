Accesso Archivi

Accesso Archivi

sabato 1 novembre 2025

Ultima ora

Siria, il presidente al-Sharaa in Usa il 10 novembre: previsto incontro con Trump

Siria, il presidente al-Sharaa in Usa il 10 novembre: previsto incontro con Trump
Il presidente siriano Ahmed Al-Sharaa alle Nazioni Unite (foto AP/Yuki Iwamura)
LaPresse
LaPresse
, ,

Sarà la prima volta in assoluto che un leader del Paese visiterà la Casa Bianca

L’inviato speciale Usa per la Siria, Tom Barrack, ha riferito al giornalista Barak Ravid di Axios che il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha in programma di recarsi a Washington il 10 novembre e che dovrebbe incontrare il presidente americano Donald Trump alla Casa Bianca. Ne ha dato notizia lo stesso reporter su X sottolineando che sarà la prima visita in assoluto di un leader siriano alla Casa Bianca.

© Riproduzione Riservata