Governo del Regno Unito approva la decisione sull’ex principe Andrea, ma la linea di successione non cambia

Il governo britannico ha accolto con favore la decisione di re Carlo III di privare suo fratello Andrea del titolo di principe e della sua residenza di rappresentanza nella tenuta di Windsor, Royal Lodge. “Sosteniamo calorosamente, e io sostengo calorosamente ciò che il re sta facendo“, ha detto il ministro di Stato per la politica commerciale Chris Bryant alla Bbc, “penso che la stragrande maggioranza delle persone in questo paese penserà che sia la cosa giusta da fare“. Bryant ha aggiunto che Andrea è ora un “normale cittadino” e che dovrebbe recarsi negli Stati Uniti per rispondere alle domande sui suoi legami con Jeffrey Epstein, se gli fosse richiesto. “Se Andrea fosse chiamato a fare qualcosa da una commissione del Senato, penso che sarebbe disposto a farlo”, ha aggiunto.

La reazione della famiglia di Virginia Giuffre

La famiglia di Virginia Roberts Giuffre ha accolto con favore la decisione di re Carlo III. La famiglia di Giuffre ha dichiarato vittoria a nome dell‘accusatrice di Andrea, morta suicida ad aprile all’età di 41 anni. La donna ha affermato che all’inizio degli anni 2000, quando era adolescente, è stata coinvolta nella rete di traffico sessuale di Epstein e sfruttata da Andrea e da altri uomini influenti. Epstein è stato trovato morto in una cella di una prigione di New York City nel 2019 in quello che gli investigatori hanno descritto come un suicidio. “Oggi, una ragazza americana normale proveniente da una famiglia americana normale ha fatto cadere un principe britannico con la sua verità e il suo straordinario coraggio“, ha dichiarato la famiglia di Giuffre in un comunicato. Suo fratello Sky Roberts ha elogiato la decisione del re, ma ha affermato che Andrea dovrebbe essere sottoposto a ulteriori indagini. “Dobbiamo fare un ulteriore passo avanti: deve finire dietro le sbarre, punto”, ha detto Roberts alla Bbc.

Nessun cambio alla linea di successione al trono

Downing Street ha confermato di non avere intenzione di introdurre una legge per modificare la linea di successione al trono del Regno Unito dopo la revoca del titolo di principe ad Andrea per i suoi legami con Jeffrey Epstein. Andrea rimane quindi l’ottavo in linea di successione al trono e ci vorrebbe un atto del Parlamento per rimuoverlo formalmente. A oggi la linea di successione dopo Carlo vede in ordine: William, i suoi figli George, Charlotte e Louis, il principe Harry, i suoi figli Archie e Lilibet e poi Andrea.

Le indagini che coinvolgono Andrea

Andrea potrebbe avere problemi legali nel Regno Unito, dove la polizia sta indagando su una denuncia secondo cui avrebbe chiesto a una delle sue guardie del corpo di raccogliere informazioni compromettenti sulla sua accusatrice Virginia Giuffre. Una commissione di parlamentari britannici sta poi indagando su come Andrea abbia pagato per la Royal Lodge, che ha affittato per un canone annuale simbolico. L’ex principe ha dovuto affrontare una nuova ondata di indignazione pubblica dopo che all’inizio di questo mese sono emerse delle e-mail che dimostrano che era rimasto in contatto con Epstein più a lungo di quanto avesse ammesso in precedenza. A ciò ha fatto seguito la pubblicazione di ‘Nobody’s Girl’ di Giuffre, che ha affermato di aver avuto rapporti sessuali con Andrea quando aveva 17 anni. Il libro descrive in dettaglio tre presunti incontri sessuali con Andrea, che secondo lei si comportava come se credesse che fare sesso con lei fosse “un suo diritto di nascita”.