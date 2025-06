Il leader di estrema destra lo ha annunciato su X: dovrebbe cadere il governo

Martedì il deputato di estrema destra Geert Wilders ha ritirato il suo partito dalla coalizione quadripartitica al governo nei Paesi Bassi (comunemente chiamati Olanda) a causa di una disputa sulla politica migratoria. Wilders ha annunciato la sua decisione in un messaggio pubblicato su X dopo una breve riunione in parlamento dei leader dei quattro partiti che compongono il governo insediatosi undici mesi fa.

Non è ancora chiaro quale saranno le conseguenze della decisione di Wilders per il governo del primo ministro Dick Schoof.

Geen handtekening voor onze asielplannen. Geen aanpassing Hoofdlijnenakkoord. PVV verlaat de coalitie. — Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 3, 2025

La crisi di governo arriva appena tre settimane prima che i Paesi Bassi ospitino un vertice dei leader della NATO all’Aia. Dilan Yesilgöz, leader del partito di destra Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia, ha dichiarato prima della riunione che Schoof ha esortato i leader ad agire in modo responsabile.

“Il primo ministro che ci ha interpellato questa mattina ha affermato che stiamo affrontando enormi sfide internazionali, che c’è una guerra nel nostro continente e che potrebbe profilarsi una crisi economica”, ha detto Yesilgöz ai giornalisti in parlamento. Ma pochi minuti dopo, la riunione era terminata e così anche il coinvolgimento di Wilders nel governo.

“Sono scioccato”, ha detto Yesilgöz, definendo la decisione di Wilders “super irresponsabile”. Dopo anni all’opposizione, il partito di Wilders ha vinto le ultime elezioni con la promessa di ridurre drasticamente l’immigrazione. Wilders è diventato sempre più frustrato da quello che considera il ritmo lento degli sforzi della coalizione per attuare i suoi piani. La settimana scorsa Wilders ha chiesto ai partner della coalizione di firmare un piano in dieci punti che mira a ridurre drasticamente l’immigrazione, compreso l’uso dell’esercito per sorvegliare i confini terrestri e respingere tutti i richiedenti asilo. Ha affermato che se la politica sull’immigrazione non sarà inasprita, il suo partito “uscirà dal governo”.

Wilders ha costruito la sua carriera politica invocando politiche dure contro l’islam e l’immigrazione in Olanda. A lungo all’opposizione, il suo partito ha vinto le elezioni a novembre 2023 ed è il più grande partito della coalizione. Ora afferma che la sua pazienza è finita dopo mesi di colloqui e scarsa azione da parte della coalizione per reprimere l’immigrazione. A febbraio Wilders aveva già minacciato di ritirarsi dalla coalizione se non fossero stati approvati due disegni di legge che limitavano l’asilo, ma alla fine aveva fatto marcia indietro.

