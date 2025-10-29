Netanyahu con il naso alla 'Pinocchio' e Trump: i ritratti sulla spiaggia di Tel Aviv

Un’esposizione sulla spiaggia di Tel Aviv, posizionata di fronte all’ambasciata statunitense, ha presentato i ritratti di Donald Trump e di Benjamin Netanyahu.

Il premier israeliano ha il naso allungato alla ‘Pinocchio’ che acceca il presidente Usa. Sotto le immagini, una didascalia recita: “Non farti ingannare di nuovo“. Un monito per il capo della Casa Bianca.

L’esposizione è stata organizzata dagli attivisti di Brothers and Sisters in Arms, insieme ad altri attivisti per le famiglie degli ostaggi. Attivisti e famiglie degli ostaggi continuano a sostenere e protestare, chiedendo la fine della guerra a Gaza e un accordo per garantire il rilascio degli ostaggi.