Gaza, 63 morti nei raid sulla Striscia dopo la ripresa dei bombardamenti – La diretta

Cresce la preoccupazione per la situazione a Gaza dopo che ieri, martedì, il premier israeliano Benjamin Netanyahu, ha ordinato la ripresa dei bombardamenti sulla Striscia accusando Hamas di aver violato gli accordi di cessate il fuoco. Sarebbero 63 i morti da allora dovuti ai raid dello Stato ebraico. Il presidente americano Donald Trump si dice però sicuro che la tregua non sia a rischio. Ecco tutte le notizie di oggi 29 ottobre in diretta.
Fonti mediche hanno riferito ad Al Jazeera Arabic che l’esercito israeliano ha ucciso almeno 63 persone, tra cui 24 bambini, durante gli attacchi in corso nella Striscia di Gaza. Tre persone sono state uccise in un attacco israeliano alle tende in cui si erano rifugiati i palestinesi sfollati ad al-Mawasi. Una madre e sua figlia sono state uccise in un attacco aereo israeliano su una casa nel quartiere Tal al-Hawa di Gaza City, nella Striscia settentrionale. Cinque persone sono state uccise in un attacco a un’abitazione nel campo profughi di Bureij, nella zona centrale di Gaza. Tre persone sono state uccise in un attacco a una scuola dove si erano rifugiati degli sfollati a Beit Lahiya.
Un riservista dell’esercito israeliano (Idf) è stato ucciso ieri pomeriggio in un attacco condotto da “terroristi palestinesi” contro le truppe di stanza nella zona di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo ha annunciato l’esercito, come riporta il Times of Israel. La vittima è il sergente maggiore Yonah Efraim Feldbaum, 37 anni, addetto alla manutenzione di macchinari pesanti, originario dell’insediamento di Neria in Cisgiordania. Secondo un’indagine iniziale dell’Idf, militanti di Hamas hanno usato lanciarazzi e sparato con i cecchini contro le forze che operavano nel quartiere Jenina di Rafah. L’area si trova sul lato orientale della Linea Gialla, sotto il controllo israeliano secondo l’accordo di cessate il fuoco. Hamas ha negato ogni coinvolgimento nella morte di Feldbaum.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha difeso gli attacchi di Israele a Gaza, affermando che erano giustificati poiché, a suo avviso, “hanno ucciso un soldato israeliano“, senza fare il nome di Hamas. “Quando succede una cosa del genere, è giusto reagire”, ha detto a bordo dell’Air Force One in viaggio verso la Corea del Sud. “Niente metterà a repentaglio” il cessate il fuoco, ha aggiunto, ripetendo le minacce che Hamas sarebbe stato “eliminato”. “Hamas è una parte molto piccola della pace complessiva in Medio Oriente”, ha sottolineato ancora, “lancia missili da decenni, giusto?”.