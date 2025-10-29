Gaza, 63 morti nei raid sulla Striscia dopo la ripresa dei bombardamenti – La diretta

Israele: “Ieri Hamas ha ucciso un nostro soldato a Rafah”

Cresce la preoccupazione per la situazione a Gaza dopo che ieri, martedì, il premier israeliano Benjamin Netanyahu, ha ordinato la ripresa dei bombardamenti sulla Striscia accusando Hamas di aver violato gli accordi di cessate il fuoco. Sarebbero 63 i morti da allora dovuti ai raid dello Stato ebraico. Il presidente americano Donald Trump si dice però sicuro che la tregua non sia a rischio. Ecco tutte le notizie di oggi 29 ottobre in diretta.