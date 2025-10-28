Spagna, un anno fa l'alluvione di Valencia: le immagini della città devastata

Accesso Archivi

martedì 28 ottobre 2025

Spagna, un anno fa l'alluvione di Valencia

Auto spazzate via, strade che si trasformarono in fiumi. Queste sono le immagini della devastazione nei giorni successivi alle gravissime inondazioni che colpirono Valencia un anno fa. La Spagna è ancora alla ricerca di risposte sul motivo per cui gli avvertimenti non arrivarono tempestivamente alla popolazione. Quando gli allarmi finalmente raggiunsero i telefoni cellulari, infatti, molte persone erano già intrappolate in auto, scantinati o garage sotterranei che si rivelarono trappole mortali. Oggi come allora i residenti chiedono ancora giustizia.