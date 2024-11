Previste oggi nuove precipitazioni, è allerta in tutto il Paese

Resta alta l’allerta in Spagna dopo le precipitazioni che hanno messo allo stremo la regione di Valencia uccidendo almeno 158 persone e causando un numero imprecisato di dispersi. La Dana, il fenomeno meteorologico che si è abbattuto nel Paese, sta continuando a causare piogge intense in Spagna con particolare forza nella già colpita regione di Valencia e in Andalusia. L’Agenzia meteorologica spagnola ha attivato l’allerta arancione in alcune zone delle province di Valencia, Castellón e Tarragona mentre l’allerta rossa questa mattina è stata attivata in alcune zone della costa di Huelva, in Andalusia.

IN AGGIORNAMENTO

Allerta arancione a Maiorca, sospese attività all’aperto

L’Agenzia meteorologica spagnola (Aemet) ha decretato un’allerta arancione per forti piogge e temporali a Maiorca e Minorca, dove potrebbero accumularsi precipitazioni di 120 litri per metro quadro in poche ore, riferisce la tv pubblica spagnola Tve. A Maiorca in particolare sono state sospese le attività all’aperto, chiusi i parchi e i cimiteri. Le Baleari erano già state colpite dalla Dana lunedì, il giorno prima che le piogge torrenziali si abbattessero sulla regione di Valencia.

Sanchez incontra responsabili Agenzia meteorologica

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha in programma questa mattina un incontro con i responsabili dell’Agenzia meteorologica spagnola (Aemet), presso la sede di Madrid. La visita all’Aemet arriva dopo le critiche mosse all’istituzione dal leader del Partito popolare Alberto Núñez Feijóo il quale ieri, parlando dalla provincia di Valencia, ha accusato l’Aemet di non aver avvertito chiaramente le autorità regionali del pericolo che poteva rappresentare la Dana. Feijóo ha così difeso l’operato del governatore, del Pp, Carlos Mazón. La Regione di valencia è stata oggetto di critiche per aver inviato l’allarme sui telefoni dei cittadini martedì alle ore 20 quando ormai l’acqua era alta e molte persone erano già rimaste intrappolate.

Sanchez, dopo la visita all’Aemet parteciperà al Comitato di Stato per il Coordinamento e la Gestione del Sistema Nazionale di Protezione Civile, presso la sede della Direzione Generale della Protezione Civile e delle Emergenze, e successivamente il Centro nazionale di monitoraggio e coordinamento delle emergenze (Cenem). Alle ore 12 il premier presiederà la quarta riunione del comitato di crisi per il monitoraggio degli effetti della Dana al Palazzo della Moncloa.

In provincia Valencia oltre 360mila persone senza acqua potabile

Il Consiglio Provinciale di Valencia ha riferito che 366mila residenti di una ventina di comuni della provincia sono ancora senza acqua potabile a causa dell’alluvione. L’area metropolitana di Valencia è stata la più colpita dalla Dana.

Ministra Difesa: “Potrebbero esserci ancora persone vive”

“Molte persone che si trovavano nei garage, ai piani terra, hanno cercato di portare fuori le macchine” durante l’alluvione, e “potrebbero esserci persone vive tra coloro che si trovano in questa situazione”, ha dichiarato la ministra spagnola Margarita Robles intervistata dalla tv pubblica spagnola Tve dove ha spiegato che ora l’obiettivo è quello di liberare le strade da fango e macerie per renderle accessibili e consentire l’arrivo degli aiuti

Difesa, ora 1.700 soldati dispiegati in territori alluvionati Barcellona

La ministra della Difesa spagnola Margarita Robles ha affermato che altri 500 soldati della Marina e dell’Aeronautica militare si sono uniti ai 1.205 soldati dell’Unità di emergenza per assistere i territori colpiti dall’alluvione. In totale sono quindi stati dispiegati 1.700 soldati. “Cinquecento soldati in più sono già operativi sul terreno”, ha detto Robles intervistata dalla tv pubblica spagnola Rtve. La ministra ha assicurato che se ne aggiungeranno altri se necessario.

