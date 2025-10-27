Commenti “maliziosi” su Brigitte Macron: dieci persone a processo

Dieci persone a processo per cyberbullismo nei confronti di Brigitte Macron dopo aver pubblicato commenti “maliziosi” online sostenendo che la moglie del presidente francese Emmanuel Macron sarebbe un uomo. Alcuni degli imputati sono molto attivi sui social media, con post che ottengono migliaia di visualizzazioni.

Una donna che si presenta come medium e dirigente pubblicitaria, il cui account X è stato sospeso, è considerata una delle persone che ha contribuito a diffondere la voce. Tra gli altri imputati figurano un funzionario, un insegnante e un informatico.