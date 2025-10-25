New York, Mamdani: "Adams e Cuomo mentono su di me"

“Andrew Cuomo ha riso e concordato quando un conduttore radiofonico ha detto che avrei applaudito un altro 11 settembre. Ieri Eric Adams (sindaco di New York) ha detto che non possiamo permettere che la nostra città diventi come l’Europa. Mi ha paragonato agli estremisti violenti. E ha mentito ripetutamente quando ha detto che il nostro movimento cerca di bruciare chiese e distruggere comunità”. Lo ha detto venerdì il candidato di sinistra democratico Zohran Mamdani, in un comizio di fronte a una moschea del Bronx, in vista delle elezioni municipali a New York del 4 novembre, accusando il sindaco uscente e l’ex governatore dello Stato, suo rivale nella corsa, di dipingerlo come un estremista islamico.