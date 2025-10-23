Home > Esteri > Re Carlo III e la regina Camilla pregano con Papa Leone XIV: è la prima volta dopo 500 anni – La diretta

Re Carlo III e la regina Camilla sono arrivati a Roma per incontrare Papa Leone XIV. I reali inglesi dunque tornano nella Santa Sede per il Giubileo dopo il breve incontro privato dello scorso aprile con Papa Francesco. La loro agenda è fitta di appuntamenti: il momento clou della giornata di oggi sarà la preghiera ecumenica nella Cappella Sistina. Sarà un momento storico dal momento che un Pontefice e un sovrano torneranno a pregare insieme dopo 500 anni.