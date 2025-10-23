Re Carlo III e la regina Camilla pregano con Papa Leone XIV: è la prima volta dopo 500 anni – La diretta

Re Carlo III e la regina Camilla sono arrivati a Roma per incontrare Papa Leone XIV. I reali inglesi dunque tornano nella Santa Sede per il Giubileo dopo il breve incontro privato dello scorso aprile con Papa Francesco. La loro agenda è fitta di appuntamenti: il momento clou della giornata di oggi sarà la preghiera ecumenica nella Cappella Sistina. Sarà un momento storico dal momento che un Pontefice e un sovrano torneranno a pregare insieme dopo 500 anni.
È in corso in questi momenti la preghiera ecumenica di Papa Leone XIV con i reali britannici nella Cappella Sistina. Si tratta di un momento storico che avviene dopo 500 anni ovvero dai tempi della riforma Anglicana. La preghiera è guidata dal Papa e dall’arcivescovo di York Stephen Cottrell. Il canto dei salmi è affidato al coro della Sistina con il coro della Cappella di St. George del Castello di Windsor e quello dei bambini della Cappella reale di St. James Palace.
“Rinnovo il mio appello affinché non ci sia alcuna tolleranza per alcuna forma di abuso nella Chiesa”. Lo scrive Papa Leone XIV in un messaggio inviato alla Chiesa delle Filippine che in questi giorni riunisce l’organismo di protezione dei minori della Conferenza episcopale.
“Spero, quindi – scrive ancora il Papa -, che le nostre deliberazioni portino all’attuazione di politiche e pratiche essenziali che garantiscano la trasparenza nella gestione dei riti, promuovano una cultura di previdenza e salvaguardino ‘questi piccoli’ del Signore. Così facendo, la Chiesa nelle Filippine e oltre, saremo ancora una volta testimoni autentici di Cristo, il Buon Pastore, che sempre ‘ama e si prende cura del suo gregge’”.
In questi minuti è in corso, nella Biblioteca del Palazzo Apostolico in Vaticano, l’incontro tra Papa Leone XIV e i reali inglesi. Carlo indossa un vestito blu, Camilla un abito nero con un velo sul capo. Dopo l’incontro con il Papa, Carlo vedrà il Segretario di Stato della Santa Sede, cardinale Pietro Parolin mentre Camilla visiterà la Cappella Paolina. Intorno alle ore 12 il momento clou della visita con la preghiera ecumenica nella Cappella Sistina. Qui il Papa e il Re pregheranno insieme dopo 500 anni.
Re Carlo III e la Regina Camilla sono giunti in Vaticano per incontrare Papa Leone XIV. I reali, alle ore 10:45, sono entrati nel territorio della Santa Sede attraversando via della Conciliazione. Dopo essere passati dall’Arco delle Campane Carlo e Camilla sono accolti nel Cortile di San Damaso. Poi, nel Palazzo Apostolico, ci sarà l’incontro con il Papa.
Nel cortile di San Damaso i reali sono stati accolti da monsignor Leonardo Sapienza, Reggente della Prefettura della Casa pontificia, e dall’ordine dei Gentiluomini di Sua Santità. Per l’occasione nel cortile interno del Palazzo Apostolico sventola anche lo stendardo reale del Regno Unito.
Papa Leone XIV diventerà ‘Papal Confrater’ della Cappella di San Giorgio, nel Castello di Windsor. Questo a fronte del titolo di ‘Royal Confrater’ dell’Abbazia e Basilica di San Paolo fuori le Mura che questo pomeriggio riceverà Re Carlo III nell’ambito della visita in Vaticano. La decisione è stata offerta al Papa con l’approvazione del Re, dal Decano e dai Canonici del Collegio di San Giorgio di Windsor.
Questo scambio di titoli è di fatto un riconoscimento di comunione spirituale e del cammino che la Chiesa d’Inghilterra (di cui re Carlo è Governatore Supremo) e la Chiesa Cattolica Romana hanno percorso negli ultimi 500 anni.Ci sarà anche uno scambio di onorificenze: il Re conferirà al Papa l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine di Bath (l’Ordine tradizionalmente conferito ai Capi di Stato). Il Papa conferirà al Re l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce con Collare dell’Ordine Vaticano di Papa Pio IX. Il Papa conferirà alla Regina l’onorificenza di Dama di Gran Croce dello stesso Ordine.
E’ il giorno della visita di Re Carlo III e della Regina Camilla a Papa Leone XIV. Questa mattina in Vaticano misure di sicurezza rafforzate con via della Conciliazione chiusa e controlli dei cani anti bomba. In questi minuti, però, continuano i pellegrinaggi giubilari verso la Porta Santa della Basilica di San Pietro lungo il percorso dedicato. L’arrivo dei reali è previsto per le ore 10.45.