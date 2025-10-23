Gaza, Netanyahu: "Sono giorni decisivi, vogliamo promuovere la pace"

“Ci aspettano giorni decisivi. Vogliamo promuovere la pace. Abbiamo ancora problemi di sicurezza, ma penso che possiamo lavorare insieme per affrontare le sfide e cogliere le opportunità”. Lo ha detto il Primo Ministro di Israele Benjamin Netanyahu in un breve discorso alla stampa dopo l’incontro con il Segretario di Stato americano Marco Rubio a Gerusalemme. Netanyahu, definendo il carosello di alti funzionari di Trump in visita nel paese la scorsa settimana, parlato come parte di “un cerchio di fiducia e partnership” tra Israele e Stati Uniti.