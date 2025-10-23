Accesso Archivi

giovedì 23 ottobre 2025

Gaza, Netanyahu: "Sono giorni decisivi, vogliamo promuovere la pace"

LaPresse

Ci aspettano giorni decisivi. Vogliamo promuovere la pace. Abbiamo ancora problemi di sicurezza, ma penso che possiamo lavorare insieme per affrontare le sfide e cogliere le opportunità”. Lo ha detto il Primo Ministro di Israele Benjamin Netanyahu in un breve discorso alla stampa dopo l’incontro con il Segretario di Stato americano Marco Rubio a Gerusalemme. Netanyahu, definendo il carosello di alti funzionari di Trump in visita nel paese la scorsa settimana, parlato come parte di “un cerchio di fiducia e partnership” tra Israele e Stati Uniti.