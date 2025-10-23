Gaza, Rubio: “Annessione della Cisgiordania da parte di Israele minaccia il piano di pace” – La diretta

Il segretario di Stato Usa Marco Rubio oggi è atteso nello Stato ebraico e domani incontrerà il primo ministro Benjamin Netanyahu. Il funzionario di Washington, prima della sua partenza, ha commentato la mossa del parlamento israeliano di voler annettere la Cisgiordania: “Riteniamo che ciò possa potenzialmente minacciare l’accordo di pace“, ha detto Rubio. Presente in Israele anche il vicepresidente americano JD Vance che oggi incontrerà il ministro della Difesa Israel Katz, il ministro degli Affari strategici Ron Dermer e gli alti ufficiali dell’Idf.
Il vice presidente Usa, JD Vance, prima di lasciare Israele incontrerà oggi il ministro della Difesa Israel Katz, il ministro degli Affari strategici Ron Dermer e gli alti ufficiali dell’Idf presso il quartier generale militare di Kirya a Tel Aviv. Lo riferisce l’ufficio di Katz, citato dal Times of Israel. L’incontro dovrebbe concentrarsi principalmente sulla Striscia di Gaza.
La mossa del Parlamento israeliano verso l’annessione della Cisgiordania minaccia il piano di Donald Trump per la pace a Gaza. È quanto ha detto il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, parlando con i giornalisti prima di partire per Israele.
Il riferimento è al fatto che ieri la Knesset ha approvato in prima lettura un disegno di legge che applicherebbe la sovranità israeliana a tutti gli insediamenti della Cisgiordania, nonché un altro disegno di legge più limitato per annettere un importante insediamento urbano, nonostante l’opposizione del premier Benjamin Netanyahu e della maggior parte del suo partito Likud ad annunciare una tale mossa in questo momento, in cui in Israele si trova il vice presidente Usa JD Vance ed è atteso Rubio.
“Hanno approvato una mozione alla Knesset, ma il presidente ha chiarito che non è qualcosa che potremmo sostenere in questo momento”, ha detto Rubio, “riteniamo che ciò possa potenzialmente minacciare l’accordo di pace”. “Sono una democrazia, la gente voterà, la gente prenderà queste posizioni, ma in questo momento pensiamo che potrebbe essere controproducente”, ha aggiunto.
Il Times of Israel spiega che i disegni di legge devono ancora superare tre ulteriori votazioni in plenaria e saranno ora deferiti alla commissione Affari esteri e difesa della Knesset per un’ulteriore valutazione. È altamente improbabile che Netanyahu permetta che uno dei due disegni di legge diventi legge. Tutti i parlamentari del Likud tranne uno hanno boicottato le votazioni. Il deputato Yuli Edelstein ha rotto le righe per votare a favore, esprimendo un voto decisivo e contribuendo a far passare il disegno di legge per l’annessione di tutti gli insediamenti con 25 voti contro 24.