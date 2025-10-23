Gaza, Rubio: “Annessione della Cisgiordania da parte di Israele minaccia il piano di pace” – La diretta

Il segretario di Stato Usa oggi è atteso nello Stato ebraico e domani incontrerà il primo ministro Netanyahu

Il segretario di Stato Usa Marco Rubio oggi è atteso nello Stato ebraico e domani incontrerà il primo ministro Benjamin Netanyahu. Il funzionario di Washington, prima della sua partenza, ha commentato la mossa del parlamento israeliano di voler annettere la Cisgiordania: “Riteniamo che ciò possa potenzialmente minacciare l’accordo di pace“, ha detto Rubio. Presente in Israele anche il vicepresidente americano JD Vance che oggi incontrerà il ministro della Difesa Israel Katz, il ministro degli Affari strategici Ron Dermer e gli alti ufficiali dell’Idf.