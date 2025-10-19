Gaza, gli Usa avvertono: “Hamas pianifica attacchi contro i civili”

Il Dipartimento di Stato statunitense ha dichiarato di avere “informazioni attendibili” secondo cui, a Gaza, Hamas potrebbe violare il cessate il fuoco con un attacco contro i civili palestinesi. Se l’attacco dovesse avvenire, “costituirebbe una violazione diretta e grave” dell’accordo raggiunto dal presidente Donald Trump per porre fine alla guerra durata due anni tra Israele e Hamas, si legge nella dichiarazione. “Se Hamas dovesse procedere con questo attacco, saranno prese misure per proteggere la popolazione di Gaza e preservare l’integrità del cessate il fuoco”, ha affermato il Dipartimento di Stato.

Hamas: “La chiusura del valico di Rafah ritarderà la consegna di altri corpi”

Il proseguimento della chiusura del valico di Rafah ritarderà il recupero e la consegna di altri corpi degli ostaggi. È quanto afferma Hamas, che ha denunciato che la decisione del premier israeliano Benjamin Netanyahu di impedire l’apertura del valico di Rafah fra la Striscia di Gaza e l’Egitto “costituisce una violazione dei termini dell’accordo di cessate il fuoco. La decisione di Netanyahu di impedire l’apertura del valico di Rafah costituisce una violazione dei termini dell’accordo di cessate il fuoco”. Lo afferma Hamas, come riferisce Al-Jazeera. Secondo il gruppo palestinese, la decisione del premier israeliano Benjamin Netanyahu di tenere chiuso il valico fra la Striscia di Gaza e l’Egitto è una negazione degli impegni che ha assunto nei confronti dei mediatori e dei garanti. “Chiediamo ai mediatori e ai garanti di intervenire per l’apertura del valico”, aggiunge Hamas.