Gaza, media: “Uccisa una famiglia palestinese di 11 persone”. Il valico di Rafah riapre lunedì – La diretta

Il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza sarebbe stato violato. Lo riporta Al Jazeera riferendo che l’esercito israeliano ha ucciso 11 membri di una famiglia, tra cui sette bambini e tre donne, nel quartiere Zeitoun di Gaza City. Il portavoce della protezione civile della Striscia Mahmoud Basal ha affermato che stavano cercando di raggiungere la loro casa per ispezionarla. Il bilancio dei morti palestinesi, dal 7 ottobre 2023, ha superato quota 68mila. Intanto il premier israeliano Benjamin Netanyahu avverte Hamas e chiede di consegnare i corpi degli ostaggi così come previsto dall’accordo. L’ultima salma restituita appartiene al 75enne Eliyahu Margalit.

