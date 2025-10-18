Gaza, Israele: “Hamas rispetti gli accordi e consegni i corpi degli ostaggi”. All’appello ne mancano 18

L’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu ha esortato Hamas a rispettare l’accordo e a restituire i resti degli altri 18 ostaggi uccisi che si trovano ancora a Gaza. Il governo è “determinato, impegnato e lavora instancabilmente” per riportare indietro tutti gli ostaggi morti per la sepoltura, Hamas è “tenuto a rispettare i suoi impegni con i mediatori e a restituirli come parte dell’attuazione dell’accordo”, ha affermato l’ufficio di Netanyahu in una nota riportata dal Times of Israel.

Il governo ha confermato poi che l’ultimo corpo consegnato da Hamas appartiene al 75enne Eliyahu Margalit. “Il governo di Israele condivide il profondo dolore della famiglia Margalit e di tutte le famiglie degli ostaggi caduti”, ha aggiunto.

Il Forum delle famiglie degli ostaggi ha confermato che il corpo restituito da Hamas durante la notte è stato identificato come quello di Eliyahu ‘Churchill’ Margalit, 75 anni. Margalit era stato assassinato dai militanti di Hamas nel kibbutz Nir Oz il 7 ottobre 2023 e il suo corpo era stato portato via. Nella Striscia di Gaza restano ancora i corpi di 18 ostaggi.