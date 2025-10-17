Ucraina, l'arrivo di Zelensky alla Casa Bianca accolto da Trump

Volodymyr Zelensky è stato accolto alla Casa Bianca da Donald Trump. I due leader non hanno risposto alle domande dei cronisti presenti fuori dalla West Wing. Il programma prevede un pranzo di lavoro nella Cabinet Room. Questa è la terza visita del presidente ucraino a Washington dall’inizio dell’attuale mandato di Donald Trump.

La visita si concentra sul rafforzamento della cooperazione tra Stati Uniti e Ucraina in materia di assistenza alla difesa, ricostruzione e pianificazione della sicurezza a lungo termine. Il presidente Usa sta svolgendo un ruolo di mediazione negli sforzi per porre fine alla guerra, in vista del suo incontro programmato con il leader russo Vladimir Putin in Ungheria. Sebbene non sia stata ancora fissata una data ufficiale, Trump ha affermato che l’incontro dovrebbe svolgersi “tra circa due settimane”.