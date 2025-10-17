Ucraina, vertice Trump-Putin a Budapest: Orban conferma – La diretta

Donald Trump e Vladimir Putin si incontreranno a Budapest. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente degli Stati Uniti che ha avuto una telefonata con il leader di Mosca. Anche Viktor Orban, presidente ungherese, ha confermato la notizia. Oggi, inoltre, è previsto l’arrivo di Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca.
Diverse sottostazioni elettriche in Crimea sono state danneggiate a seguito di un attacco con droni, ha riferito il governatore regionale Sergei Aksyonov, citato da Interfax. “A seguito dell’attacco con droni, diverse sottostazioni elettriche sul territorio della Repubblica di Crimea sono state danneggiate. Al momento sono in corso lavori di riparazione”, ha scritto su Telegram.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato i rappresentanti dell’azienda di difesa statunitense Raytheon, che produce in particolare i sistemi Patriot e i missili Tomahawk, e i rappresentanti dell’azienda di difesa Lockheed Martin, prima del suo incontro con il presidente Usa Donald Trump. “Ho raccontato loro della situazione sul campo di battaglia e degli attacchi intensificati della Russia contro la nostra popolazione e le infrastrutture civili”, ha scritto su X Zelensky riferendo dell’incontro con Raytheon.
“Abbiamo discusso della capacità produttiva di Raytheon, delle potenziali opportunità di cooperazione per rafforzare la difesa aerea e le capacità a lungo raggio dell’Ucraina e delle prospettive di una produzione congiunta ucraino-americana. Esistono soluzioni per migliorare la protezione delle vite umane in Ucraina e stiamo lavorando a tutti i livelli per garantirne la loro realizzazione”. “Ringrazio Raytheon per la sua disponibilità a continuare a sostenere l’Ucraina”, ha aggiunto il leader.
Il premier ungherese Viktor Orban, in un’intervista rilasciata a Kossuth Radio, ha detto di aver parlato con il presidente Usa Donald Trump ieri sera e che oggi sentirà il presidente russo Vladimir Putin in merito al vertice sull’Ucraina. Orban ha affermato che all’interno dell’Europa, non c’era altra scelta per i due che incontrarsi a Budapest. “L’Ungheria è praticamente l’unico Paese del continente a essere costantemente a favore della pace”, ha affermato il leader, riferendo poi che i ministri degli Esteri dei due Paesi si incontreranno entro una settimana.
Kryvyi Rih è stata sottoposta a un massiccio attacco da parte dei droni Shahed, con più di 10 esplosioni segnalate mentre i sistemi di difesa aerea erano in funzione. Lo ha riferito su Telegram il capo del Consiglio di difesa di Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, come riporta Ukrinform .”Kryvyj Rih. Massiccio attacco Shahed. Già più di 10 esplosioni e oltre 10 Shahed sulla città”, ha scritto.
La Russia continua a terrorizzare la vita in Ucraina, ha scritto il presidente Volodymyr Zelensky sul suo canale ufficiale Telegram. “Nulla è cambiato per la Russia: continua a terrorizzare la vita in Ucraina. Uno sciame di droni ha colpito Kryvyj Rih, colpendo infrastrutture civili. C’erano decine di altri droni d’attacco nei nostri cieli. Sono stati avvistati anche missili. Infatti, non è passata una sola notte nelle ultime settimane senza che la Russia abbia attaccato l’Ucraina. La maggior parte degli obiettivi sono infrastrutture: una sistematica campagna di terrore contro il nostro settore energetico”, si legge nel post.