Germania, falso post di Trump contro Merz diventa virale sui social

Mattia Mallucci
In Germania sta circolando in rete un presunto post del presidente statunitense Donald Trump, in cui si prenderebbe gioco del cancelliere tedesco Friedrich Merz, accompagnando una sua foto con la frase: “Chi diavolo è questo tipo?“.

Secondo quanto fatto circolare sui social media, il messaggio sarebbe apparso sulla piattaforma Truth Social di Trump e riguarderebbe un’immagine di Merz scattata durante il vertice di Sharm el-Sheikh sul cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Il post, ampiamente condiviso con toni ironici e critiche al cancelliere, è però totalmente falso.

Nessuna traccia di un messaggio simile è presente sull’account ufficiale di Trump su Truth, né risulta che sia stato cancellato. Il presunto post è datato 14 ottobre, giorno in cui Trump aveva effettivamente pubblicato vari messaggi sul vertice egiziano, ma nessuno riferito direttamente a Merz. Anche gli archivi online confermano che il contenuto è un falso. L’utente che ha diffuso per primo lo screenshot su X ha successivamente ammesso di aver “un po’ esagerato“, confermando la manipolazione.

