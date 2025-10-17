Gaza, Hamas annuncia il ritrovamento di un altro ostaggio sotto le macerie

Consegnato a Israele via Croce Rossa. Il corpo sarà identificato a Tel Aviv dopo una cerimonia

Hamas ha comunicato ai mediatori di aver individuato il corpo di un altro ostaggio sotto le macerie a Gaza. Il cadavere sarà consegnato alle 23 ora locale (le 22 in Italia), secondo quanto riferisce il sito israeliano Ynet. Israele si sta preparando a ricevere il corpo, anche se la procedura di trasferimento dovrebbe concludersi solo dopo la mezzanotte (le 23 in Italia).

Il corpo sarà consegnato dalla Croce Rossa e identificato a Tel Aviv

Secondo il Times of Israel, sarà la Croce Rossa a prendere in consegna il corpo dell’ostaggio da Hamas. Il passaggio avverrà all’interno della Striscia di Gaza, dove l’IDF terrà una breve cerimonia religiosa guidata da un rabbino militare. Successivamente, il corpo sarà trasportato all’istituto forense Abu Kabir di Tel Aviv per l’identificazione ufficiale.