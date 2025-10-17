Israele, l'ostaggio liberato Omri Miran torna al Kibbutz Kramim

(LaPresse) I residenti del Kibbutz Kramim, nel sud di Israele, hanno accolto con gioia Omri Miran, ostaggio liberato e recentemente dimesso dall’ospedale. Al suo arrivo, Miran è stato circondato da abitanti in festa. Rivolgendosi alla folla e ai giornalisti presenti, ha espresso il desiderio di iniziare un nuovo capitolo della sua vita. “Oggi ci sono commemorazioni e funerali per quanto accaduto la scorsa settimana. Il mio pensiero va a tutti loro. Adesso è davvero tempo di tornare a vivere,” ha detto. Omri Miran era stato rapito durante l’assalto di Hamas del 7 ottobre 2023, partito dal vicino Kibbutz Nahal Oz. Dopo il rilascio avvenuto lunedì scorso, si trasferirà con la sua famiglia nel Kibbutz Kramim, dove sono stati accolti molti sfollati da Nahal Oz.