Ucraina, Zelensky sente Trump: “Parlato di difesa aerea”

Telefonata tra il presidente Usa Donald Trump e il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. “Ho avuto una telefonata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, molto positiva e produttiva. Mi sono congratulato con lui per il suo successo e per l’accordo in Medio Oriente che è riuscito a raggiungere, un risultato straordinario. Se una guerra può essere fermata in una regione, allora sicuramente anche altre guerre possono essere fermate, inclusa quella russa”. Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

“Ho informato il presidente Trump degli attacchi della Russia al nostro sistema energetico e apprezzo la sua disponibilità a sostenerci. Abbiamo discusso delle opportunità per rafforzare la nostra difesa aerea, nonché degli accordi concreti su cui stiamo lavorando per garantirlo. Ci sono buone opzioni e idee concrete su come rafforzarci davvero”, aggiunge. “La parte russa deve essere pronta a impegnarsi in una vera diplomazia: questo si può ottenere con la forza. Grazie, signor presidente”, conclude.

Media, Zelensky e Trump hanno parlato dei missili Tomahawk

Nella loro conversazione il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente ucraino Volodymr Zelensky hanno discusso della possibilità che Kiev ottenga i missili a lungo raggio Tomahawk, che darebbero la possibilità di colpire in profondità la Russia, compresa Mosca. Lo riferisce Axios, citando due fonti informate secondo cui il colloquio è durato circa 30 minuti.

Attacco russo in regione Odessa, città e villaggi senza elettricità

Le forze russe hanno attaccato la città e l’Oblast di Odessa con droni nella notte tra il 10 e l’11 ottobre, lasciando circa 50 città e villaggi senza elettricità. Secondo il Servizio di emergenza statale dell’Ucraina e la procura della Regione di Odessa, gli attacchi hanno causato incendi in un impianto energetico e in un complesso alberghiero e di ristorazione di tre piani a Odessa. Il Servizio di emergenza sStatale ha tratto in salvo due persone. Una donna di 47 anni è rimasta ferita. In totale, 44 insediamenti nell’Oblast sono rimasti senza elettricità.