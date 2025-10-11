Donald Trump annuncia dazi del 100% alla Cina dal 1° novembre

Donald Trump annuncia a partire dal 1 novembre dazi aggiuntivi del 100% nei confronti della Cina. “Si è appena appreso che la Cina ha assunto una posizione straordinariamente aggressiva in materia di commercio, inviando una lettera estremamente ostile al mondo, affermando che, a partire dal 1° novembre 2025, imporrà controlli sulle esportazioni su larga scala praticamente su tutti i prodotti che produce, e su alcuni nemmeno fabbricati da loro. Ciò riguarda tutti i Paesi, senza eccezioni, ed è stato ovviamente un piano da loro ideato anni fa. È assolutamente inaudito nel commercio internazionale e una vergogna morale nei rapporti con altre nazioni”, scrive il presidente Usa in un post su Truth.

Tariffe e controlli tecnologici in risposta alle azioni cinesi

“In base al fatto che la Cina ha assunto questa posizione senza precedenti, e parlando solo a nome degli Stati Uniti, e non di altre nazioni che sono state minacciate in modo simile, a partire dal 1° novembre 2025 (o prima, a seconda di eventuali ulteriori azioni o cambiamenti intrapresi dalla Cina), gli Stati Uniti d’America imporranno alla Cina una tariffa del 100%, in aggiunta a qualsiasi tariffa attualmente applicata. Sempre il 1° novembre, imporremo controlli sulle esportazioni su tutti i software critici“, è l’annuncio di Trump.

Trump: “Incontro con Xi Jinping non cancellato”

“Non ho cancellato” l’incontro con Xi Jinping, “andrò lì a prescindere” ha evidenziato Donald Trump in riferimento al possibile incontro col leader cinese in occasione del vertice Apec in Corea del Sud. “Potrei farlo”, ha detto ancora il presidente usa parlando alla Casa Bianca.

Piano per Gaza: “C’è consenso sulla fase due”

“C’è consenso” anche su “gran parte” della fase due del Piano per Gaza. Le parole di Donald Trump parlando alla Casa Bianca.