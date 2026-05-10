Internazionali Roma 2026, è l’ora di Musetti: la sfida con Cerundolo – La diretta

La terra rossa degli Internazionali d’Italia si prepara a essere calcata da Lorenzo Musetti. L’azzurro, reduce dal successo su Giovanni Mpetshi Perricard nei 32esimi, sarà spinto dal tifo del pubblico di casa per provare ad andare quanto più lontano possibile nel torneo. Oltre al toscano, oggi in campo tantissimi altri italiani, impegnati nel singolare e nel doppio.
Game combattuto, ma che l’argentino chiude 30-40 in bello stile con uno smash.
Tutto facile per Musetti, che tiene il servizio a 0.
Cerendulo parte bene, ma poi concede due punti all’azzurro che si riporta sul 30-30. L’argentino firma poi due punti consecutivi e chiude il game.
Musetti ancora un po’ contratto concede due punti in battuta, ma poi ritrova la prima e pareggia il conto dei game.
Dopo aver perso il primo 15, Cerendulo firma tre punti consecutivi.
Inizia il terzo turno degli Internazionali d’Italia 2026 per Lorenzo Musetti, in risposta in questo primo game.
Lorenzo Musetti e il suo avversario scendono in campo per alcuni minuti di riscaldamento. La partita inizierà tra poco.
Se si esclude la partita che sta per iniziare, Lorenzo Musetti e Francisco Cerundolo si sono incontrati tre volte in carriera. Per ora il bilancio è favorevole all’argentino, vittorioso in due casi. L’ultimo faccia a faccia risale alla Coppa Davis 2024.