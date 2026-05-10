Hantavirus, passeggeri evacuati dalla Hondius trasferiti all'aeroporto di Tenerife

I passeggeri evacuati dalla nave Hondius attraccati a Tenerife sono in corso di trasferimento verso i Paesi di destinazione. Le persone, vestite con dispositivi di protezione, sono state trasportate in autobus verso un aereo all’aeroporto di Tenerife Sud. I cittadini spagnoli sono stati i primi a lasciare la nave MV Hondius, e sono stati trasferiti a bordo di piccole imbarcazioni che possono trasportare da cinque a dieci persone. Nessuno degli oltre 140 passeggeri a bordo presenta sintomi del virus. La nave da crociera ha raggiunto Tenerife nelle prime ore di domenica mattina, dopo essere partita da Capo Verde il 6 maggio. Tre persone sono morte dall’inizio dell’epidemia e cinque passeggeri sbarcati dalla nave sono risultati positivi all’hantavirus, che può causare una malattia potenzialmente letale. Tutti i passeggeri che sbarcano saranno sottoposti a controlli per verificare la presenza di sintomi e saranno fatti scendere dalla nave solo quando i voli di evacuazione saranno pronti a trasportarli a destinazione.