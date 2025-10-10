Dazi, Trump: “Cina ostile, valuto aumento tariffe e non incontrerò Xi”

“In Cina stanno accadendo cose davvero strane! Stanno diventando molto ostili e inviano lettere a Paesi di tutto il mondo, affermando di voler imporre controlli sulle esportazioni su ogni singolo elemento di produzione che abbia a che fare con le Terre Rare, e praticamente su qualsiasi altra cosa gli venga in mente, anche se non è fabbricata in Cina”. Lo scrive in un post su Truth Donald Trump, rilevando che “nessuno ha mai visto niente del genere, ma in sostanza, ‘intaserebbe’ i mercati e renderebbe la vita difficile a praticamente tutti i Paesi del mondo, soprattutto alla Cina”. Il presidente afferma che gli Stati Uniti sono stati “contattati da altri Paesi estremamente arrabbiati per questa grande ostilità commerciale, nata dal nulla”. Per questo, in risposta alle mosse di Pechino, scrive Trump, “una delle politiche che stiamo valutando in questo momento è un massiccio aumento dei dazi sui prodotti cinesi in arrivo negli Stati Uniti d’America. Ci sono molte altre contromisure che, allo stesso modo, sono in seria considerazione”.

“Non c’è più motivo di incontrare Xi”

A seguito delle mosse commerciali “ostili” di Pechino, Donald Trump annuncia che non intende più incontrare il presidente cinese Xi Jinping. “Avrei dovuto incontrare il Presidente Xi tra due settimane, all’APEC, in Corea del Sud, ma ora sembra non esserci motivo di farlo”, afferma Trump in un post su Truth.

Il tycoon ha voluto anche ringraziare il presidente russo Vladimir Putin per le sue parole sul premio Nobel per la pace. “Grazie Presidente Putin!”, ha scritto su Truth dopo le parole del leader russo. Nel post, il presidente Usa allega un video della conferenza stampa nella quale Putin ha fatto i suoi commenti a favore di Trump.