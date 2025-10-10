Gaza, i civili palestinesi tornano verso nord dopo il cessate il fuoco

Decine di migliaia di palestinesi hanno cominciato a ritornare verso il nord di Gaza e verso Gaza City venerdì dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco, ratificata dal governo israeliano a seguito dell’accordo raggiunto con Hamas nei colloqui a Sharm el Sheikh. Il controesodo degli sfollati avviene con ogni mezzo disponibile e anche a piedi. Centinaia di migliaia di civili avevano lasciato ll nord della Striscia dopo gli avvisi di evacuazione dell’Idf, che negli ultimi mesi aveva intensificato le operazioni nella parte settentrionale dell’enclave.