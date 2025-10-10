Gaza, colpi dell’Idf su Khan Yunis nonostante il cessate il fuoco – La diretta

È entrato in vigore il cessate il fuoco a Gaza. Il governo di Israele ha approvato l’accordo di pace firmato con Hamas che prevede il ritiro dell’Idf alla “Linea Gialla” nelle prossime 24 ore – una demarcazione che lascerebbe comunque le truppe di Tel Aviv dentro il territorio della Striscia – e il rilascio di tutti gli ostaggi vivi entro le successive 72 ore. La maggior parte dei ministri di Benjamin Netanyahu ha votato a favore dell’intesa, compreso il ministro Ofir Sofer del partito Sionismo Religioso del ministro delle Finanze Bezalel Smotrich. Tutti gli altri esponenti dell’estrema destra si sono opposti all’accordo. Lo stesso hanno fatto tutti i membri del partito ultranazionalista Otzma Yehudit.
Nonostante il cessate il fuoco dichiarato, entrato in vigore dopo mezzanotte, gli aerei da guerra israeliani hanno effettuato un attacco all’alba di oggi sulla città di Khan Yunis, nella Striscia di Gaza meridionale. Lo riferisce l’agenzia palestinese Wafa. Il corrispondente di Wafa ha affermato che le forze israeliane hanno attaccato la zona di Al-Katiba, nel centro di Khan Yunis, con diversi colpi di artiglieria, in concomitanza con il sorvolo della città da parte dei droni. All’alba, gli aerei da guerra israeliani hanno lanciato un violento attacco aereo contro il centro di Khan Yunis.
Un riservista dell’esercito israeliano è stato ucciso in un attacco di cecchini di Hamas a Gaza City giovedì pomeriggio. Lo riporta The Times of Israel citando fonti dell’esercito. Il soldato ucciso è il sergente Michael Mordechai Nachmani, 26 anni, del Corpo di Tecnologia e Manutenzione del 614° Battaglione di Genio, di Dimona. Il cessate il fuoco previsto dall’accordo non era ancora entrato in vigore al momento dell’attacco.
Allarme per sospetta infiltrazione terroristica nell’insediamento israeliano di Kohav HaShahar, in Cisgiordania. Lo riferisce The Times of Israel. L’esercito di Tel Aviv ha ordinato ai residenti di rimanere chiusi nelle proprie case, fino a nuovo avviso, mentre indaga. Le truppe stanno effettuando perquisizioni dopo la segnalazione di un sospetto tentativo di irruzione in un’abitazione, che ha fatto scattare l’allarme.
Gli sforzi per raggiungere un accordo hanno acquisito ulteriore peso grazie alla chiamata effettuata dal primo ministro israeliano al primo ministro del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, a settembre per scusarsi per un attacco israeliano in Qatar che, secondo Israele, era mirato alla leadership di Hamas. È quanto hanno riferito due funzionari statunitensi, aggiungendo che òa chiamata è stata facilitata da Trump ed è stata effettuata mentre Netanyahu era alla Casa Bianca.
Con l’approvazione dell’accordo da parte del governo israeliano, entra in vigore il cessate il fuoco a Gaza. Lo riporta Channel 12, spiegando che l’IDF si ritirerà alla Linea Gialla nelle prossime 24 ore, al termine delle quali Hamas dovrà rilasciare tutti gli ostaggi vivi entro 72 ore.
Una delle ‘svolte’ nella possibile soluzione del conflitto a Gaza è stata che nel tempo, Hamas ha iniziato a considerare gli ostaggi “più come un peso che come una risorsa”, aprendo così la strada a un accordo. E’ quanto hanno riferito due alti funzionari statunitensi in una call con in gruppo ristretto di giornalisti. I funzionari hanno affermato che il team statunitense ha recentemente rilevato un cambiamento di atteggiamento da parte dei militanti di Hamas e che ciò ha aperto la strada a un accordo di cessate il fuoco.
Gli Stati Uniti invieranno 200 duecento militari in Israele per supportare e monitorare il cessate il fuoco a Gaza, nell’ambito di un team che include nazioni partner, organizzazioni non governative e attori del settore privato. Lo hanno riferito fonti dell’Amministrazione Usa. Il Comando Centrale degli Stati Uniti istituirà un “centro di coordinamento civile-militare” in Israele che contribuirà a facilitare il flusso di aiuti umanitari, nonché l’assistenza logistica e di sicurezza nel territorio devastato da due anni di guerra.