Gaza, colpi dell’Idf su Khan Yunis nonostante il cessate il fuoco – La diretta

È entrato in vigore il cessate il fuoco a Gaza. Il governo di Israele ha approvato l’accordo di pace firmato con Hamas che prevede il ritiro dell’Idf alla “Linea Gialla” nelle prossime 24 ore – una demarcazione che lascerebbe comunque le truppe di Tel Aviv dentro il territorio della Striscia – e il rilascio di tutti gli ostaggi vivi entro le successive 72 ore. La maggior parte dei ministri di Benjamin Netanyahu ha votato a favore dell’intesa, compreso il ministro Ofir Sofer del partito Sionismo Religioso del ministro delle Finanze Bezalel Smotrich. Tutti gli altri esponenti dell’estrema destra si sono opposti all’accordo. Lo stesso hanno fatto tutti i membri del partito ultranazionalista Otzma Yehudit.

Eppure nonostante la tregua, entrata in vigore dopo la mezzanotte, le forze dello Stato ebraico hanno effettuato un attacco all’alba sulla città di Khan Yunis, nel sud della Striscia. I militari hanno anche attaccato la zona di Al-Katiba con colpi di artiglieria.