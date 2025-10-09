Gaza, firmato accordo per la pace. Trump: “È un grande giorno” – La diretta

Firmato l’accordo per la pace a Gaza, nel corso dei colloqui in Egitto. A dare l’annuncio il presidente Usa, Donald Trump. “Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi sottoscritto la prima fase del nostro Piano di Pace. Ciò significa che tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come primo passo verso una Pace Forte, Duratura e Perenne”. Trump lo ha annunciato nella notte in un post su Truth. “Tutte le parti saranno trattate equamente! Questo è un grande giorno per il mondo arabo e musulmano, Israele, tutte le nazioni circostanti e gli Stati Uniti d’America, e ringraziamo i mediatori di Qatar, Egitto e Turchia, che hanno collaborato con noi per rendere possibile questo Evento Storico e Senza Precedenti. BENEDETTI I COSTRUTTORI DI PACE!”, afferma il presidente Usa.
Hamas rilascerà sabato gli ostaggi vivi rimasti, secondo quanto riferito al Times of Israel da due fonti vicine ai negoziati. L’accordo sarà firmato oggi in Egitto, affermano le fonti. “Con l’aiuto di Dio li riporteremo tutti a casa”. Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. L’Idf intanto annuncia di aver iniziato il ritiro delle truppe da Gaza.
QUI LE TAPPE DELLA GUERRA DAL 7 OTTOBRE 2023 A OGGI
“Sono lieto della svolta nei negoziati Gaza . L’accordo sulla prima fase significa che il rilascio degli ostaggi e un cessate il fuoco sono finalmente imminenti. La Germania è pronta a sostenere i prossimi passi verso la pace”. Lo ha scritto in un messaggio su X il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul.
“Sono molto soddisfatto che i colloqui tra Hamas e Israele, condotti a Sharm El Sheikh e ai quali anche la Turchia ha contribuito, abbiano portato a un cessate il fuoco a Gaza. Ringrazio in modo particolare il presidente degli Stati Uniti Trump, che ha dimostrato la necessaria volontà politica per incoraggiare il governo israeliano a raggiungere la tregua, nonché i paesi fratelli Qatar ed Egitto, che hanno fornito un importante sostegno al raggiungimento dell’accordo”. Lo ha scritto su X il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. “La Turchia seguirà da vicino l’attuazione letterale dell’accordo e continuerà a contribuire al processo”, aggiunge.
“Il Patriarcato Latino di Gerusalemme accoglie con gioia l’annuncio di un accordo che prevede la cessazione degli attacchi nella Striscia di Gaza e la liberazione immediata degli ostaggi, così come quella dei prigionieri palestinesi. Il Patriarcato auspica ardentemente che tale intesa venga pienamente e fedelmente attuata, affinché possa segnare l’inizio della fine di questa terribile guerra. Il Patriarcato ribadisce l’assoluta urgenza di un immediato soccorso umanitario e dell’ingresso incondizionato di aiuti sufficienti per la popolazione sofferente di Gaza. Soprattutto, il Patriarcato prega affinché questo passo apra un cammino di guarigione e di riconciliazione tanto per i Palestinesi quanto per gli Israeliani”. Lo si legge in una nota del Patriarcato di Gerusalemme dei Latini in merito all’accordo di pace tra Israele e Hamas.
Il gabinetto di sicurezza israeliano si riunirà alle 17 per essere informato sull’accordo di cessate il fuoco a Gaza. Lo ha affermato un funzionario israeliano citato dal Times of Israel. Successivamente, il governo al completo si riunirà per votare l’accordo.
Il Presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese, Mahmoud Abbas, accoglie “con favore” il raggiungimento di un accordo di cessate il fuoco a Gaza. In una dichiarazione, l’Anp afferma che “il Presidente esprime la speranza che questi sforzi possano fungere da preludio al raggiungimento di una soluzione politica sostenibile che ponga fine all’occupazione israeliana e porti alla creazione di uno Stato palestinese lungo i confini del 4 giugno 1967”. Abbas ringrazia il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e tutti i mediatori, “offrendo loro aiuto per garantire il successo dell’accordo” e sottolinea l’importanza che tutte le parti “si impegnino rapidamente a firmare l’accordo e a rilasciare tutti gli ostaggi e i prigionieri”.
“L’accordo di Pace siglato nella notte è un accordo storico. La politica può fare (ancora) la differenza. Ostaggi liberi, fine della guerra, due popoli due Stati. E per i bambini della Terra Santa si apre una finestra di speranza straordinaria. Grazie a chi ci ha lavorato, da Washington fino a Sharm, da Doha a Tel Aviv, da Ryad a Istanbul. Come dice il Salmo: ‘Domandate pace per Gerusalemme: sia pace a coloro che ti amano’. Questa è una notte che passerà alla storia. Sono commosso fino alle lacrime”. Lo scrive sui social il leader di Iv Matteo Renzi.
“Accolgo con favore l’annuncio di un accordo per garantire un cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi a Gaza, basato sulla proposta presentata dal presidente Donald Trump. Lodo gli sforzi diplomatici degli Stati Uniti, del Qatar, dell’Egitto e della Turchia nel raggiungere questa svolta. Sono anche incoraggiata dal sostegno del Governo di Israele e dell’Autorità Palestinese”. Lo scrive la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sui social.
“Ora, tutte le parti devono rispettare pienamente i termini dell’accordo. Tutti gli ostaggi devono essere rilasciati in sicurezza. Deve essere stabilito un cessate il fuoco permanente. Le sofferenze devono finire – prosegue -. L’Ue continuerà a sostenere la consegna rapida e sicura degli aiuti umanitari a Gaza. E quando sarà il momento, saremo pronti ad aiutare con il recupero e la ricostruzione. L’opportunità di oggi deve essere colta. È l’opportunità di forgiare un percorso politico credibile verso una pace e una sicurezza durature. Un percorso saldamente ancorato alla soluzione a due Stati”.
“Seguendo le istruzioni dei vertici politici e sulla base della valutazione della situazione”, l’Idf ha “avviato i preparativi operativi in vista dell’attuazione dell’accordo”, che comprende il ritiro, su linee concordate, delle truppe israeliane dalla Striscia di Gaza. Lo scrive su X l’esercito israeliano, specificando che “nell’ambito di tale processo, sono in corso i preparativi e l’elaborazione di un protocollo di combattimento per passare rapidamente alle linee di dispiegamento modificate”. L’Idf “continua a essere dispiegata nell’area e pronta ad affrontare qualsiasi sviluppo operativo”.
“L’accordo raggiunto in Egitto per l’applicazione della prima fase del Piano di pace del Presidente Donald Trump è una straordinaria notizia che apre la strada al cessate il fuoco a Gaza, al rilascio di tutti gli ostaggi e al ritiro delle forze israeliane su linee concordate. Desidero ringraziare il Presidente Trump per aver incessantemente ricercato la fine del conflitto a Gaza e i mediatori – Egitto, Qatar e Turchia – per i loro sforzi che si sono rivelati cruciali per l’esito positivo raggiunto. Questo accordo e il più ampio percorso tracciato dal Piano Trump costituiscono un’opportunità unica per porre fine a questo conflitto che deve assolutamente essere colta. Per questo esorto tutte le parti a rispettare pienamente le misure già concordate e a lavorare per realizzare rapidamente i passi successivi previsti dal Piano di Pace. L’Italia continuerà a sostenere gli sforzi dei mediatori ed è pronta a contribuire alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Gaza”. Così la premier, Giorgia Meloni, su X.
“L’accordo sulla prima fase del piano di pace di Gaza segna una svolta significativa. Si tratta di un importante risultato diplomatico, oltre che di una reale possibilità di porre fine a una guerra devastante e liberare tutti gli ostaggi. L’Unione Europea farà tutto il possibile per sostenerne l’attuazione”. Così, su ‘X’, l’Alta rappresentante Ue per la politica estera, Kaja Kallas.
“È una buona notizia e siamo molto felici. È un primo passo, la prima fase. Certo, ce ne sono molti altri, e sicuramente ci saranno altri ostacoli. Ma ora dobbiamo rallegrarci di questo passo importante che porterà un po’ più di fiducia per il futuro e porterà anche nuova speranza, soprattutto alla popolazione, sia israeliana che palestinese”. Così il patriarca di Gerusalemme dei Latini cardinale Pierbattista Pizzaballa in merito all’ annuncio dell’accordo di pace tra Israele Hamas.
“Ora finalmente vediamo qualcosa di nuovo e diverso. Certo, ci sarà anche una nuova atmosfera per la prosecuzione dei negoziati, anche per tutta la vita all’interno di Gaza che rimarrà terribile per molto tempo. Ma ora siamo felici e speriamo che questo sia solo l’inizio di una nuova fase in cui potremo, a poco a poco, iniziare a pensare non alla guerra, ma a come ricostruire dopo la guerra”, aggiunge il porporato.
“Si va verso una nuova stagione, ma la pace va difesa ogni giorno. Se Hamas – avendo perso gran parte della sua forza militare – avesse continuato a combattere, sarebbe stata distrutta. La pressione di Turchia, Qatar e Egitto ha avuto influenza nel far capire che la situazione per Hamas sarebbe stata peggiore” in caso di no all’accordo. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, sentito da Rrtl 102.5. “Alla disfatta totale Hamas ha preferito chiudere la guerra, sperando di poter avere qualche ruolo in futuro, cosa che comunque mi sembra difficile”, ha aggiunto Tajani.
“L’Italia è pronta a fare la sua parte sia per quanto riguarda la ricostruzione, sia per quanto riguarda gli aiuti umanitari, sia per quanto riguarda la formazione della prossima classe dirigente palestinese. Siamo anche pronti a dare un contributo di tipo militare se dovesse esserci una forza internazionale che dovesse lavorare per riunificare Gaza e la Cisgiordania”. Così a Rainews, commentando l’accordo raggiunto tra Israele e Hamas, il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.
“L’Italia ha già inviato 2.400 tonnellate di beni alimentari e ne stiamo raccogliendo ancora, lavoriamo 24 ore su 24 per costruire la pace, accogliere il maggior numero di palestinesi, curare i bambini feriti e formare la prossima classe dirigente. La pace si costruisce giorno dopo giorno, non basta la firma della tregua, il lavoro inizia dopo la firma della tregua. Siamo pronti a fare tutto ciò che serve per contribuire alla soluzione del problema mediorientale”, ha aggiunto Tajani.
“Accolgo con favore l’annuncio di un accordo per garantire un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi a Gaza, sulla base della proposta avanzata dal presidente statunitense Donald Trump. Elogio gli sforzi diplomatici di Stati Uniti, Qatar, Egitto e Turchia nel mediare questa svolta disperatamente necessaria”. Così su X il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres.
“Esorto tutti gli interessati a rispettare pienamente i termini dell’accordo. Tutti gli ostaggi devono essere rilasciati in modo dignitoso. Deve essere garantito un cessate il fuoco permanente. I combattimenti devono cessare una volta per tutte. Deve essere garantito l’ingresso immediato e senza ostacoli di aiuti umanitari e materiali commerciali essenziali a Gaza. Le sofferenze devono finire”, ha aggiunto Guterres, sottolineando che le Nazioni Unite sosterranno “la piena attuazione dell’accordo e intensificheranno la fornitura di aiuti umanitari duraturi”, oltre a promuovere “gli sforzi di ripresa e ricostruzione a Gaza”.
“Rilascio di tutti gli ostaggi israeliani nelle prossime ore, cessate il fuoco e ricostruzione di Gaza: accordo raggiunto, una notizia stupenda! Se le armi finalmente taceranno, il presidente Donald Trump merita davvero il Premio Nobel per la Pace”. Così su X il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.
La richiesta di Trump di vedersi assegnato il Premio Nobel per la Pace “sembrava una boutade qualche mese fa” ma ora, dopo l’accordo su Gaza, e se riuscisse a raggiungere l’obiettivo della pace in Medio Oriente, “certamente i titoli li avrebbe”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervistato su Rtl 102.5. “Può essere o meno simpatico, ma il risultato lo sta raggiungendo”, ha aggiunto Tajani.
In un’intervista alla Fox News, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che Hamas inizierà a rilasciare gli ostaggi “probabilmente” lunedì. “Questo va oltre Gaza”, ha dichiarato Trump nel corso di un’intervista telefonica, “si tratta della pace in Medio Oriente”.
Trump ha anche affermato che in futuro Gaza sarà un “luogo pacifico e molto più sicuro” e che gli Stati Uniti continueranno a impegnarsi per garantirne la sicurezza e la prosperità. “Gli altri paesi della regione contribuiranno alla ricostruzione perché dispongono di enormi ricchezze”, ha affermato Trump, aggiungendo che gli Stati Uniti si impegneranno “per aiutarli a raggiungere il successo e a mantenere la pace”.
L’esercito israeliano ha avvertito i palestinesi della Striscia di Gaza di non tornare a nord, nella città di Gaza, né di avvicinarsi alle zone dove sono di stanza le truppe dell’Idf, fino a nuovo ordine. Il portavoce israeliano in lingua araba, Avichay Adraee, ha lanciato l’avvertimento su X, poche ore dopo che Hamas e Israele hanno concordato la prima fase del piano Trump per sospendere i combattimenti e rilasciare ostaggi e prigionieri.
“Per la vostra sicurezza, evitate di tornare a nord o di avvicinarvi alle zone dove sono di stanza o operano le truppe” in tutta Gaza, ha detto Adraee, specificando che il nord di Gaza è “ancora considerato una zona di combattimento pericolosa”.
L’esercito israeliano ha continuato nella notte a condurre attacchi su Gaza, nonostante la notizia dell’accordo sul cessate il fuoco raggiunto tra Israele e Hamas. Secondo quanto riportato da Al Jazeera, caccia israeliani hanno bombardato le zone occidentali della città di Gaza, colpendo almeno una casa nel campo di Shati.
“Indubbiamente è una bella notizia. La strada verso la pace è lunga ma bisogna cominciare in qualche modo. Questi gesti, soprattutto la liberazione degli ostaggi e dei prigionieri, il parziale, almeno iniziale ritiro dell’esercito israeliano, danno quella fiducia necessaria per continuare”. Così il patriarca di Gerusalemme, cardinale Pierbattista Pizzaballa, in alcune parole rilasciate al Sir sull’accordo siglato tra Israele e Hamas. “Questa prima fase ne aprirà delle altre e creerà un clima nuovo che aiuterà anche nella distribuzione degli aiuti. Tornare alla normalità, alla vita ordinaria non si potrà ancora perché la situazione è disastrosa ma è necessario cominciare a ripensarla”, ha aggiunto Pizzaballa.
“In questo momento, tutto Israele è con gli ostaggi. Tutto Israele è solidale con le loro famiglie”. Lo afferma il presidente israeliano Isaac Herzog in un post su X. “Torneranno dalla terra del nemico… e i bambini torneranno ai propri confini”, aggiunge, citando un versetto del libro biblico di Geremia. Lo riporta il Times of Israel.
“Desidero esprimere la mia infinita gratitudine al Presidente Donald Trump per aver raggiunto un accordo che ci porta verso la fine della guerra e crea la speranza di un cambiamento nella realtà del Medio Oriente. Non c’è dubbio che meriti il ??Premio Nobel per la Pace per la sua costante determinazione a porre fine alla guerra e a ottenere il ritorno degli ostaggi. Se sceglierà di venire qui nei prossimi giorni, sarà accolto con grande amore e apprezzamento dal popolo israeliano”. Lo scrive su X il presidente israeliano Isaac Herzog, in merito all’accordo tra Israele e Hamas sul Piano di Pace Usa per Gaza.
“Questa è una mattina di grandi e importanti notizie”, ha aggiunto Herzog che ha espresso “pieno sostegno” all’accordo, ringraziando il primo ministro Netanyahu, il team negoziale, i mediatori e tutti coloro coinvolti nella sua realizzazione. “Questo accordo porterà momenti di inimmaginabile sollievo alle famiglie che non chiudono occhio da 733 giorni”, ha aggiunto Herzog.
Dopo che Hamas ha accettato la prima fase del piano statunitense per porre fine alla guerra di Gaza, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha definito questo “un grande giorno per Israele” e ha affermato che domani convocherà il governo per autorizzare l’accordo. Lo riporta il Times of Israel. “Un grande giorno per Israele. Domani convocherò il governo per approvare l’accordo e riportare a casa tutti i nostri cari ostaggi”, afferma Netanyahu in una dichiarazione rilasciata dal suo ufficio. “Ringrazio i coraggiosi soldati dell’IDF e tutte le forze di sicurezza: è grazie al loro coraggio e al loro sacrificio che siamo arrivati a questo giorno”, aggiunge. Il premier esprime il suo “sentito ringraziamento” al presidente degli Stati Uniti Donald Trump e al suo team “per la loro dedizione a questa sacra missione di liberare i nostri ostaggi”.
“Con l’aiuto di Dio, insieme continueremo a raggiungere tutti i nostri obiettivi e ad espandere la pace con i nostri vicini”, conclude Netanyahu.
“Dal Medioriente e dagli Stati Uniti arrivano ottime notizie, la pace è quantomai vicina. Prima ci sarà un cessate il fuoco, lo scambio di prigionieri, la liberazione degli ostaggi. Israele lentamente lascerà Gaza e poi bisognerà difenderla questa tregua, e andare avanti per la realizzazione degli altri punti del piano statunitense che noi abbiamo sempre sostenuto. Bisogna ringraziare il Qatar, la Turchia e l’Egitto per il lavoro che hanno fatto. Da oggi bisogna lavorare per consolidare questa tregua”. Così a Rainews, commentando l’accordo raggiunto tra Israele e Hamas, il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.
Il presidente statunitense Donald Trump “probabilmente” nei prossimi giorni si recherà in Israele, come dichiarato dallo stesso tycoon ad Axios. Trump dovrebbe tenere un discorso al parlamento israeliano, la Knesset, in merito all’accordo di pace di Gaza. “Vogliono che tenga un discorso lì e lo farò sicuramente, se lo desiderano”, ha affermato il presidente Usa.
“Dal Medio Oriente arrivano ottime notizie: la pace è vicina. L’Italia,che ha sempre sostenuto il piano statunitense, è pronta a fare la sua parte per consolidare il cessate il fuoco, per fare arrivare nuovi aiuti umanitari e per partecipare alla ricostruzione di Gaza. Pronti anche a inviare militari in caso di creazione di una forza internazionale di pace per riunificare la Palestina”. Così su ‘X’, commentando l’accordo raggiunto tra Israele e Hamas, il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.
“Annunciamo il raggiungimento di un accordo per porre fine alla guerra a Gaza, il ritiro dell’occupazione, l’ingresso degli aiuti e lo scambio di prigionieri”. Lo annuncia Hamas in una dichiarazione riportata da Al Jazeera. “Apprezziamo gli sforzi dei mediatori in Qatar, Egitto e Turchia, nonché gli sforzi del presidente Trump per porre fine alla guerra una volta per tutte.
Chiediamo al presidente Trump, agli Stati garanti e alle parti arabe e islamiche di obbligare l’occupazione ad attuare pienamente l’accordo. Chiediamo al presidente Trump e agli Stati garanti di non permettere all’occupazione di eludere o ritardare l’attuazione dell’accordo”, aggiunge la dichiarazione di Hamas.
“I mediatori annunciano che questa sera è stato raggiunto un accordo su tutte le disposizioni e i meccanismi di attuazione della prima fase dell’accordo di cessate il fuoco a Gaza, che porterà alla fine della guerra, al rilascio degli ostaggi israeliani e dei prigionieri palestinesi e all’ingresso degli aiuti”. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar Majed al-Ansari su X, come riporta il Times of Israel. “I dettagli saranno resi noti in seguito”, ha aggiunto.