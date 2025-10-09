Gaza, firmato accordo per la pace. Trump: “È un grande giorno” – La diretta

Firmato l’accordo per la pace a Gaza, nel corso dei colloqui in Egitto. A dare l’annuncio il presidente Usa, Donald Trump. “Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi sottoscritto la prima fase del nostro Piano di Pace. Ciò significa che tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come primo passo verso una Pace Forte, Duratura e Perenne”. Trump lo ha annunciato nella notte in un post su Truth. “Tutte le parti saranno trattate equamente! Questo è un grande giorno per il mondo arabo e musulmano, Israele, tutte le nazioni circostanti e gli Stati Uniti d’America, e ringraziamo i mediatori di Qatar, Egitto e Turchia, che hanno collaborato con noi per rendere possibile questo Evento Storico e Senza Precedenti. BENEDETTI I COSTRUTTORI DI PACE!”, afferma il presidente Usa.

Familiari degli ostaggi festeggiano per il sì all’accordo di pace (Foto AP/Emilio Morenatti)

Hamas rilascerà sabato gli ostaggi vivi rimasti, secondo quanto riferito al Times of Israel da due fonti vicine ai negoziati. L’accordo sarà firmato oggi in Egitto, affermano le fonti. “Con l’aiuto di Dio li riporteremo tutti a casa”. Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. L’Idf intanto annuncia di aver iniziato il ritiro delle truppe da Gaza.

QUI LE TAPPE DELLA GUERRA DAL 7 OTTOBRE 2023 A OGGI