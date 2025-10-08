Gaza, colloqui in Egitto. Hamas: “Scambiati gli elenchi dei prigionieri, prevale spirito di ottimismo” – La diretta

Continuano i negoziati indiretti in Egitto tra Israele e Hamas sul piano di pace del presidente americano Donald Trump per la guerra a Gaza. Dopo che ieri, martedì, il leader della Casa Bianca ha detto che c’è una “reale possibilità” di trovare un’intesa, oggi sono arrivati a Sharm el-Sheikh l’inviato Usa Steve Witkoff e il genero di Trump, Jared Kushner. Segui tutti gli sviluppi in diretta.

Gaza, colloqui in Egitto: la diretta di oggi 8 ottobre Inizio diretta: 08/10/25 07:00 Fine diretta: 08/10/25 23:45