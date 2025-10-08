Gaza, colloqui in Egitto. Hamas: “Scambiati gli elenchi dei prigionieri, prevale spirito di ottimismo” – La diretta

Continuano i negoziati indiretti in Egitto tra Israele e Hamas sul piano di pace del presidente americano Donald Trump per la guerra a Gaza. Dopo che ieri, martedì, il leader della Casa Bianca ha detto che c’è una “reale possibilità” di trovare un’intesa, oggi sono arrivati a Sharm el-Sheikh l’inviato Usa Steve Witkoff e il genero di Trump, Jared Kushner. Segui tutti gli sviluppi in diretta.
Parlando dal Monte del Tempio, il ministro della Sicurezza Nazionale israeliano Itamar Ben Gvir ha affermato che Israele “ha vinto”, due anni dopo l’attacco del 7 ottobre. “Sono passati ormai due anni dal terribile massacro. Ogni casa a Gaza ha una foto del Monte del Tempio, e ora, due anni dopo, siamo vittoriosi sul Monte del Tempio, siamo i proprietari sul Monte del Tempio”, ha detto il ministro, citato dai media. I video diffusi dal suo ufficio mostrano Ben Gvir mentre guida le preghiere vicino al muro orientale del complesso del Monte del Tempio.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto alla Turchia di “convincere” Hamas ad accettare il suo piano per porre fine alla guerra a Gaza. Lo ha dichiarato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ai giornalisti, come riporta il suo ufficio, citato dai media. “Durante la nostra visita negli Usa e nella nostra più recente telefonata, abbiamo spiegato a Trump come si potrebbe raggiungere una soluzione in Palestina. Ci ha chiesto specificamente di incontrare Hamas e di convincerli”, ha detto Erdogan sul volo di ritorno dall’Azerbaigian. “Hamas ha risposto dicendo che è pronto per la pace e per i negoziati. In altre parole, non ha assunto una posizione contraria. Ritengo che questo sia un passo molto importante. Hamas è avanti rispetto a Israele”, ha aggiunto il presidente turco.
Hamas ha dichiarato che nel corso dei negoziati in Egitto sono stati scambiati “gli elenchi dei prigionieri che devono essere rilasciati” come parte dell’accordo di cessate il fuoco. Lo riferisce Al Jazeera. Taher al-Nunu, esponente della delegazione del movimento palestinese a Sharm el-Sheikh, ha affermato che i mediatori stanno “facendo grandi sforzi per rimuovere qualsiasi ostacolo ai passi verso l’attuazione del cessate il fuoco e che tra tutti prevale uno spirito di ottimismo“. “I negoziati si sono concentrati sui meccanismi per attuare la fine della guerra, il ritiro delle forze di occupazione dalla Striscia di Gaza e lo scambio di prigionieri”, ha spiegato. “Le liste dei prigionieri da rilasciare sono state scambiate oggi secondo i criteri e i numeri concordati. I negoziati indiretti proseguono oggi con la partecipazione di tutte le parti e dei mediatori”, ha aggiunto.
“Altri Paesi arabi firmeranno accordi di pace con Israele se la guerra a Gaza finirà“. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty all’emittente saudita Al-Arabiya, aggiungendo che il principale garante del successo dei colloqui in Egitto è il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Gli attuali colloqui a Sharm el-Sheikh, ha ancora detto il ministro, sono incentrati sulla prima fase del piano statunitense: porre fine alla guerra, portare aiuti, restituire gli ostaggi e liberare i prigionieri di sicurezza palestinesi.
Da Israele dure critiche a Greta Thunberg. L’attivista svedese sui social ha espresso solidarietà ai prigionieri palestinesi scrivendo che la loro sofferenza “non è un’opinione, ma un fatto di crudeltà sistematica e disumanizzazione. L’umanità non può essere selettiva. La giustizia non può avere confini”. Nel post era allegata, tra le altre, l’immagine dell’israeliano Evyatar David, tenuto ancora in ostaggio a Gaza. Il ministero degli Esteri israeliano ha replicato: “L’ignoranza accecata dall’odio è di tendenza: Greta Thunberg ha pubblicato un post sui ‘prigionieri palestinesi’ usando l’immagine dell’ostaggio israeliano Evyatar David, affamato, maltrattato e costretto dai palestinesi di Hamas a scavarsi la fossa“, si legge nel post.
Hamas chiede, come parte dell’accordo per il rilascio degli ostaggi, la restituzione dei corpi di Yahya Sinwar, l’artefice dell’attacco del 7 ottobre, e di suo fratello Muhammad, ucciso dopo aver assunto la guida dell’organizzazione nella Striscia di Gaza. Lo riporta il Wall Street Journal, citando mediatori arabi, sottolineando che si tratta di una richiesta che Israele aveva già respinto in passato.
Sono necessarie “forti garanzie internazionali scritte” per assicurare che Israele rispetti i propri obblighi. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar, Majed al-Ansari, al media saudita Al-Arabiya. Il Qatar, ha aggiunto, vuole garantire che i punti attualmente al centro dei colloqui in Egitto — il ritorno degli ostaggi, la liberazione dei prigionieri palestinesi e una tregua nei combattimenti — portino al ritiro di Israele da Gaza, all’ingresso di maggiori aiuti umanitari e alla fine permanente della guerra. Al-Ansari ha osservato che il piano Trump attualmente in discussione esclude esplicitamente lo sfollamento dei residenti di Gaza, così come la possibilità di annessione e occupazione. Il primo ministro del Qatar, Mohammed Abdulrahman Al Thani, è atteso oggi in Egitto per partecipare ai negoziati indiretti in corso tra Israele e Hamas.
L’inviato di Donald Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff, e il genero del presidente Usa Jared Kushner sono arrivati a Sharm el Sheikh, in Egitto, per partecipare ai colloqui indiretti tra Israele e Hamas volti a raggiungere un accordo di cessate il fuoco a Gaza. Lo riferisce Axios. Witkoff e Kushner sono gli ideatori del piano in 20 punti di Trump, che prevede, tra le altre condizioni, un ritiro graduale di Israele e il rilascio di tutti gli ostaggi rimasti entro 72 ore dall’inizio della tregua.
I negoziatori statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner sono in viaggio verso Sharm el-Sheikh, dove mercoledì mattina parteciperanno ai negoziati sulla proposta di Trump per Gaza, secondo quanto riportato da Axios. Witkoff e Kushner rimarranno in Egitto fino al raggiungimento di un accordo “per liberare gli ostaggi e porre fine alla guerra”, secondo quanto riferito da due fonti anonime vicine al processo. Il principale consigliere del primo ministro israeliano Netanyahu, Ron Dermer, dovrebbe partecipare ai colloqui. Anche il primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, arriverà in Egitto mercoledì per i negoziati mediati.
L’ufficio stampa governativo di Gaza, controllato da Hamas, ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che le forze israeliane hanno lanciato 230 attacchi aerei su Gaza da sabato, uccidendo almeno 118 persone. Lo riporta Al Jazeera. Tra i morti ci sono donne e bambini, e 72 persone solo a Gaza City. “L’occupazione israeliana continua la sua brutale aggressione contro il nostro popolo palestinese nella Striscia di Gaza, ignorando gli appelli al cessate il fuoco annunciati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la risposta positiva offerta alla proposta“, ha affermato l’ufficio in una dichiarazione su Telegram.