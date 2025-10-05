Ucraina, testimone bombardamenti: "Intensificazione attacchi nella zona ovest"

“Durante il nostro viaggio di solidarietà alle popolazioni ucraine in guerra, mentre eravamo in transito nella zona ovest dell’Ucraina, a circa tre ore da Kiev nell’area di Zythomir, sono iniziati i bombardamenti. Siamo stati testimoni di un raid russo che ha colpito la zona vicina al passaggio del nostro treno. A bordo con me i 110 attivisti italiani che hanno preso parte a questa decima missione nel Paese del Mean, Movimento Europeo di Azione Nonviolenta. Abbiamo capito subito che si trattava di droni, il treno si è fermato per sicurezza e ci siamo preparati a evacuare il convoglio. Ora siamo appena arrivati al confine polacco”. Così Paolo Della Rocca, attivista MoVI – Movimento di Volontariato Italiano – che ha preso parte alla missione iniziata lo scorso primo ottobre, rassicurando sulla sicurezza sua e dei volontari in viaggio. “Per noi in ogni caso è importante essere qui – continua l’attivista – vogliamo rompere l’isolamento, restituire speranza e costruire legami duraturi. La pace non si costruisce a distanza, ma con la presenza e la corresponsabilità”.