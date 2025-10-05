Ucraina, nuovo attacco russo su larga scala: bombardamenti vicino treno con attivisti italiani

In Ucraina nella notte la Russia ha lanciato un attacco su larga scala con droni contro varie città. Interessate dal raid anche alcune città della parte occidentale del Paese come Leopoli e Ivano-Frankivsk. Nel mirino anche Zaporizhzhia. Lo ha reso noto il governatore locale Ivan Fedorov spiegando che ci sono interruzioni della fornitura di energia elettrica e di acqua. Sarebbero stati colpiti anche edifici residenziali. Il primo bilancio è di una vittima e almeno nove feriti, tra cui una ragazza di 16 anni.

L’ultimo pesante raid ha sfiorato anche un convoglio sul quale sono a bordo 110 attivisti italiani di rientro dalla decima missione nel Paese del Mean, Movimento Europeo di Azione Nonviolenta, di ritorno da Kharkiv. Alla missione prendono parte 35 associazioni tra cui Azione Cattolica, Anci, MoVI, Masci, Agesci, Base Italia, Fondazione Gariwo, Piccoli Comuni del Welcome, Reti della Carità, Progetto Sud.

“Dopo circa tre ore da Kiev nell’area di Zythomir sono iniziati i bombardamenti”, ha spiegato a LaPresse uno dei 3 portavoce del Mean Marco Bentivogli che si trova a bordo del convoglio. “Successivamente anche nell’area di Leopoli si vedevano esplosioni molto forti non lontane dal treno”, ha aggiunto spiegando che ora il treno è diretto verso il confine con la Polonia.

“Per costruire la missione abbiamo realizzato decine di incontri online con la società civile ucraina per costruire progetti su quelle che sono le loro reali necessità di andare avanti nonostante la breve distanza dal confine, 40 km, percorso coperto dai missili russi in 40 secondi”, ha raccontato Bentivogli. “A Kharkiv abbiamo incontrato i vertici dell’Università, che dallo scoppio della guerra è stata chiusa solo due settimane nonostante abbia subito 24 attacchi e sia stata in parte distrutta. Lavoratori e imprese del progetto ‘Risetogheter’, con imprese rase al suolo in cui gruppi di lavoratori stanno raccogliendo fondi per ricostruire e abbiamo proseguito la costruzione di gemellaggi tra sindaci italiani e ucraini”, ha aggiunto. “Inoltre insieme al nunzio apostolico Visvaldas, il vescovo cattolico e greco cattolico e ortodossi ci siamo riuniti in preghiera al cimitero dei caduti per difendere Kharkiv e tutti i caduti delle guerre”. “L’Ucraina – conclude Bentivogli – difende il mondo da 1.319 giorni. Saremo al loro fianco fino a quando sarà necessario”.

La Polonia fa alzare i jet

Il Comando operativo delle forze armate polacche ha fatto sapere che nella notte, dopo che la Russia ha sferrato alcuni raid che hanno coinvolto la parte occidente dell’Ucraina ha avviato “tutte le procedure necessarie” al fine di “garantire la sicurezza dello spazio aereo polacco”. “Nel nostro spazio aereo operano intensamente velivoli polacchi e alleati, mentre i sistemi terrestri di difesa aerea e di ricognizione radar hanno raggiunto il massimo stato di allerta”, si legge in un post su X. “Queste azioni hanno carattere preventivo e mirano a proteggere lo spazio aereo e i cittadini, in particolare nelle zone adiacenti all’area a rischio”, viene spiegato.

Mosca: “Nella notte abbattuti 32 droni lanciati da Kiev”

Le forze di difesa aerea di Mosca hanno abbattuto 32 droni ucraini sul territorio russo durante la notte. Lo ha riferito il ministero della Difesa. “Nella scorsa notte, i sistemi di difesa aerea in servizio hanno intercettato e distrutto 32 velivoli senza pilota ucraini”, ha dichiarato il dipartimento.