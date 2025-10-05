In Siria le prime elezioni parlamentari dalla caduta di Assad

In Siria elezioni parlamentari per la prima volta dalla caduta di Bashar Assad, destituito nel mese di dicembre.

Durante i 50 anni di governo della dinastia Assad il partito Baath ha sempre dominato il parlamento e le votazioni erano considerate elezioni fittizie. L’Assemblea del Popolo ha 210 seggi, di cui due terzi saranno eletti domenica e un terzo nominati. Il voto nella provincia di Sweida e nelle zone del nord-est controllate dalle Forze democratiche siriane guidate dai curdi è stato rinviato a tempo indeterminato a causa delle tensioni tra le autorità locali e il governo centrale di Damasco.