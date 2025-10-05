Accesso Archivi

domenica 5 ottobre 2025

In Siria le prime elezioni parlamentari dalla caduta di Assad

In Siria elezioni parlamentari per la prima volta dalla caduta di Bashar Assad, destituito nel mese di dicembre.
Durante i 50 anni di governo della dinastia Assad il partito Baath ha sempre dominato il parlamento e le votazioni erano considerate elezioni fittizie. L’Assemblea del Popolo ha 210 seggi, di cui due terzi saranno eletti domenica e un terzo nominati. Il voto nella provincia di Sweida e nelle zone del nord-est controllate dalle Forze democratiche siriane guidate dai curdi è stato rinviato a tempo indeterminato a causa delle tensioni tra le autorità locali e il governo centrale di Damasco.