Ucraina, massiccio attacco aereo russo: centinaia di droni e missili. La Polonia chiude lo spazio aereo – La diretta

In Ucraina “la Russia ha lanciato un altro massiccio attacco aereo sulle città mentre la gente dormiva. Ancora una volta, centinaia di droni e missili distruggono edifici residenziali e causano vittime civili”. Lo scrive il ministro degli Esteri ucraino, Andriy Sybiga, su X.
Intanto anche la Polonia è alle prese con una nuova giornata difficile sui suoi cieli, e ha dovuto chiudere una parte del suo spazio aereo. Ieri il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, aveva avvertito che nuovi droni erano in arrivo sulla Polonia e che “l’Italia potrebbe essere la prossima”.
L’attacco russo sulla capitale ucraina ha provocato finora la morte di almeno due persone e il ferimento di 10. Lo ha riferito il capo dell’amministrazione militare della città di Kiev, Timur Tkachenko. Il capo della MVA di Kiev ha chiarito che il corpo recuperato sulla scena dell’attacco nel distretto di Solomyansky è stato provvisoriamente identificato quello di una ragazza di 12 anni.
Attacco di droni Uav Russi su Kiev è stato denunciato dal sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, sul suo canale Telegram. Ci sarebbero feriti. “Nel distretto di Solomensky, c’è stata la distruzione parziale di un edificio residenziale di cinque piani”, spiega. “Attualmente, ci sono feriti nei distretti di Solomianskyi e Sviatoshynskyi. I medici lavorano sul campo. Un ferito è stato ricoverato”.
Questa mattina presto, lo spazio aereo sopra gli aeroporti di Lublino e Rzeszàw, nella parte orientale della Polonia, è stato chiuso. Lo riportano i media locali che citano il comando operativo delle forze armate di Varsavia: i militari spiegano che l’operazione è “connessa all’attività dell’aeronautica a lungo raggio della Federazione Russa che colpisce il territorio dell’Ucraina” e sottolineano che queste azioni hanno un “carattere preventivo”. L’obiettivo è proteggere lo spazio aereo e proteggere i cittadini, soprattutto nelle aree adiacenti alle aree colpite. “Il Comando Operativo della RSZ monitora la situazione attuale, e le forze e le risorse subordinate rimangono pronte per una risposta immediata”.