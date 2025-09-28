Ucraina, massiccio attacco aereo russo: centinaia di droni e missili. La Polonia chiude lo spazio aereo – La diretta

In Ucraina “la Russia ha lanciato un altro massiccio attacco aereo sulle città mentre la gente dormiva. Ancora una volta, centinaia di droni e missili distruggono edifici residenziali e causano vittime civili”. Lo scrive il ministro degli Esteri ucraino, Andriy Sybiga, su X.

Intanto anche la Polonia è alle prese con una nuova giornata difficile sui suoi cieli, e ha dovuto chiudere una parte del suo spazio aereo. Ieri il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, aveva avvertito che nuovi droni erano in arrivo sulla Polonia e che “l’Italia potrebbe essere la prossima”.