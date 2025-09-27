Danimarca, avvistati droni sulla più grande base militare del Paese

Ennesimo avvistamento di droni in Danimarca. Simon Skelkjerr, capo della polizia dello Jutland centrale e occidentale, ha affermato che sono stati visti uno o due droni che hanno sorvolato sia l’interno che l’esterno della base aerea militare di Karup, la più grande del Paese. Le forze dell’ordine hanno ricevuto la segnalazione alle 20.15 di venerdì 26 settembre, ma solo questa mattina il distretto di polizia ha deciso di rendere noto l’incidente. Lo riporta la testata BT. Lo spazio è rimasto temporaneamente chiuso al traffico civile. Una fonte ha riferito a BT che lei e suo marito, che vivono vicino a Karup, hanno visto molto chiaramente due droni.

Droni avvistati anche al confine tra Danimarca e Germania

Diversi droni sono stati avvistati anche nella regione tedesca dello Schleswig-Holstein, al confine con la Danimarca, nella notte. Lo riporta l’emittente tedesca Ndr. La ministra dell’Interno della Germania, Sabine Sütterlin-Waack, ha fatto sapere che il sospetto atto di spionaggio è ora oggetto di indagine. Il dicastero di Berlino sta conducendo “intense e continue discussioni” con il governo federale e la Bundeswehr. La polizia statale sta rafforzando la difesa contro i droni in coordinamento con gli altri Länder della Germania settentrionale. La ministra non ha fornito dettagli sul numero e la posizione degli avvistamenti.

Droni su diversi aeroporti danesi

Nei giorni scorsi dei droni sono stati visti in volo sopra diversi aeroporti, tra cui lo scalo di Aalborg che è stato chiuso per alcune ore. Altri sono stati notati a Esbjerg, Sønderborg e Skrydstrup. In quell’occasione le autorità avevano deciso di non tentare di abbattere i velivoli. Secondo un funzionario è probabile che dietro i voli “sistematici” ci fosse un “attore professionista”.

Dombrovskis: “Siamo già in una guerra ibrida con la Russia”

“Oltre alle provocazioni stiamo assistendo a ogni tipo d’azione russa, dalla disinformazione ad atti di sabotaggio, fino all’uso come arma dell’immigrazione clandestina, quindi siamo già in una guerra ibrida con la Russia“, ha detto il commissario Ue per l’Economia, Valdis Dombrovskis, in un’intervista a France24, accusando Mosca di essere responsabile delle ripetute violazioni dello spazio aereo Ue e Nato. “Sappiamo che le ambizioni imperialiste ed espansionistiche della Russia si estendono oltre l’Ucraina e la Russia sta parlando apertamente di invadere altri Paesi, anche Ue e Nato”, ha aggiunto.