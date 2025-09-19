Gaza, il 22 settembre sciopero generale e manifestazione alla stazione Termini di Roma

Mentre prosegue l’avanzata dell’esercito israeliano su Gaza si moltiplicano le iniziative a sostegno del popolo palestinese. L’ appuntamento a Roma questa volta è per il 22 settembre alle 11 a piazza dei Cinquecento a Roma, davanti la stazione Termini. L’appello è stato lanciato dalle realtà sindacali che hanno indetto lo sciopero generale (USB) insieme a tutte le organizzazioni palestinesi e quelle studentesche su Roma. “Sarà una grande giornata di mobilitazione e sciopero generale – avverte Guido Lutrario del sindacato USB – potranno aderire tutti i lavoratori anche quelli legati ad altre sigle sindacali. È il momento di intervenire per sostenere la resistenza palestinese e gli equipaggi della Global sumud flotilla partiti proprio oggi dalla Sicilia”.

“Sono in contatto con le famiglie a Gaza – racconta Abuomar Mohammad, dell’associazione palestinesi in Italia – vivono una condizione di isolamento. Una mamma è andata recuperare il figlio di nove mesi sotto le macerie dopo un bombardamento. Lo ha estratto prendendolo da una gamba ma è gli è rimasta in mano solo quella. Questa è una delle tante storie. Sono soli mentre il mondo intero sta a guardare. Il governo italiano deve fare qualcosa”.