Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 19 settembre 2025

Ultima ora

Gaza, Israele: “Forza senza precedenti, palestinesi vadano via”

Gaza, Israele: “Forza senza precedenti, palestinesi vadano via”
Palestinesi sfollati in cammino verso il sud della Striscia di Gaza, 18 settembre 2025 (AP Photo/Abdel Kareem Hana)
Chiara Battaglia
Chiara Battaglia
,

Per l’Idf circa la metà dei residenti sono fuggiti da Gaza City

Israele non ferma la sua invasione a Gaza City. Proseguono gli attacchi via terra e aria dell’esercito di Benjamin Netanyahu: almeno quattro persone sono state uccise dall’alba di oggi, venerdì 19 settembre, tra cui due bambini. Circa 480mila palestinesi avrebbero abbandonato l’area, secondo le stime dei militari israeliani. Si tratterebbe di meno della metà della popolazione che conta circa un milione di persone.

Idf ai palestinesi di Gaza City: “Andate via”

L’Idf, intanto, ha dichiarato che “continuerà a operare con una forza senza precedenti contro Hamas e le altre organizzazioni terroristiche”, “per la vostra sicurezza, cogliete l’occasione e unitevi alle centinaia di migliaia di residenti che si sono spostati a sud nella zona umanitaria. Non permettete ad Hamas di sfruttarvi come scudi umani”. Lo scrive su X il portavoce delle forze dello Stato ebraico, in lingua araba, Avichay Adraee, rivolgendosi ai residenti di Gaza City. “Al momento la strada Salah al-Din è chiusa al traffico in direzione sud” e “il traffico verso sud è consentito solo attraverso Rashid Street”, ha aggiunto il portavoce. 

Chiuso il valico di Allenby

Tel Aviv, inoltre, ha chiuso, fino a nuovo avviso, il valico di Allenby fra Cisgiordania e Giordania, a seguito dell’attacco di giovedì in cui sono stati uccisi due soldati israeliani. Lo riporta il Times of Israel, citando l’autorità aeroportuale dello Stato ebraico. Il varco, situato nella valle del Giordano, è l’unico da cui gli abitanti palestinesi della Cisgiordania, occupata dal 1967, possono lasciare il territorio senza passare per Israele.

© Riproduzione Riservata