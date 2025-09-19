Gaza, Israele: “Forza senza precedenti, palestinesi vadano via”

Israele non ferma la sua invasione a Gaza City. Proseguono gli attacchi via terra e aria dell’esercito di Benjamin Netanyahu: almeno quattro persone sono state uccise dall’alba di oggi, venerdì 19 settembre, tra cui due bambini. Circa 480mila palestinesi avrebbero abbandonato l’area, secondo le stime dei militari israeliani. Si tratterebbe di meno della metà della popolazione che conta circa un milione di persone.

Idf ai palestinesi di Gaza City: “Andate via”

L’Idf, intanto, ha dichiarato che “continuerà a operare con una forza senza precedenti contro Hamas e le altre organizzazioni terroristiche”, “per la vostra sicurezza, cogliete l’occasione e unitevi alle centinaia di migliaia di residenti che si sono spostati a sud nella zona umanitaria. Non permettete ad Hamas di sfruttarvi come scudi umani”. Lo scrive su X il portavoce delle forze dello Stato ebraico, in lingua araba, Avichay Adraee, rivolgendosi ai residenti di Gaza City. “Al momento la strada Salah al-Din è chiusa al traffico in direzione sud” e “il traffico verso sud è consentito solo attraverso Rashid Street”, ha aggiunto il portavoce.

#عاجل 🔴 إلى سكان مدينة غزة، من هذه اللحظة طريق صلاح الدين مغلق للانتقال جنوبًا

⭕️سيواصل جيش الدفاع العمل بقوة شديدة وغير مسبوقة ضد حماس وباقي المنظمات الارهابية

⭕️من هذه اللحظة يتسنى الانتقال جنوبًا عبر شارع الرشيد فقط

⭕️حفاظًا على سلامتكم انتهزوا الفرصة وانضموا إلى مئات… pic.twitter.com/YHDMVe2Wya — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 19, 2025

Chiuso il valico di Allenby

Tel Aviv, inoltre, ha chiuso, fino a nuovo avviso, il valico di Allenby fra Cisgiordania e Giordania, a seguito dell’attacco di giovedì in cui sono stati uccisi due soldati israeliani. Lo riporta il Times of Israel, citando l’autorità aeroportuale dello Stato ebraico. Il varco, situato nella valle del Giordano, è l’unico da cui gli abitanti palestinesi della Cisgiordania, occupata dal 1967, possono lasciare il territorio senza passare per Israele.