Charlie Kirk, John Isner: “Se non siete nauseati dall’omicidio siete fuori di testa”

John Isner, ex tennista statunitense ed ex n°8 del mondo, ha commentato l’omicidio di Charlie Kirk, l’attivista conservatore ucciso con colpi di arma da fuoco mercoledì 10 settembre nello Utah. “Se non ti è venuto il voltastomaco per quello che è successo nello Utah, allora sei davvero fuori di testa. Charlie diceva la verità. Il suo programma si basava sull’avere conversazioni civili con chi non era d’accordo. Per questo è stato ucciso a colpi di pistola. 31 anni. Due figli piccoli. Seguace di Cristo e marito. Riposa in pace Charlie”. Questo il post scritto dal 40enne di Greensboro su X, diventato virale sul web con circa 339.000 visualizzazioni, più di 5.400 like e oltre 300 commenti.

If you’re not sick to your stomach with what happened in Utah today then you’re seriously fd in the head. Charlie spoke truth. His platform was about having civil conversations with those he didn’t agree with. For that, he was shot dead.



31 years old. Two young kids. Follower… — John Isner (@JohnIsner) September 11, 2025

Il 31enne, figura di spicco del movimento Maga e vicino a Donald Trump, è stato freddato mentre stava tenendo un comizio alla Utah Valley University di Orem davanti a decine di persone. Stava rispondendo a una domanda sulle persone transgender autrici di sparatorie di massa negli Stati Uniti quando è stato colpito al collo da un cecchino.

John Isner e i tennisti russi

Non è la prima volta che John Isner si esprime su temi attuali, delicati e spesso divisivi. Solo poco tempo fa, il 7 agosto 2025, un suo tweet aveva fatto infiammare il web. “I tennisti russi possono riavere indietro la loro bandiera? E’ un po’ ridicolo ora”, aveva scritto su X l’americano riferendosi al fatto che i giocatori russi, da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, possono competere solo come atleti neutrali senza colori e bandiere del loro Paese. Parliamo di tennisti come Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Veronika Kudermetova, per citarne alcuni.